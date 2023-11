Aún con el paso del tiempo, los planteamientos de filósofos como Sócrates y Platón siguen aplicándose en diferentes esferas como la empresarial.



Así lo destaca, Santiago Íñiguez, presidente de IE University (España), quien en su nuevo libro ‘Philosophy Inc.’ expone algunos puntos claves que pueden ayudar a los empresarios en su liderazgo.



¿Por qué hablar de filosofía en el mundo corporativo?



Todo parte con mi tesis doctoral y su enfoque en filosofía, sumado a que gran parte de mi carrera ha transcurrido en una escuela de negocios; de manera que he combinado un poco estas dos esferas. Siempre he pensado que las decisiones que se toman en el mundo empresarial deben estar guiadas por principios, por valores y por una visión clara. Por eso defiendo el planteamiento de que la dirección de una empresa es filosofía en acción.



Si bien la filosofía no es una ciencia exacta que te diga a qué temperatura hierve el agua, sí puede plantear grandes interrogantes e insinuar diferentes caminos que lleven a una respuesta convincente, razonable y que permitan vivir mejor. En el mundo de la gestión encontramos que detrás de cada decisión importante hay una visión del mundo.

¿Cómo podemos emplear la filosofía para tomar mejores decisiones cuando se está al frente de una empresa?



Debemos entender, en primer lugar, que la filosofía nos da esa clave para convivir en sociedad, para entender mejor a nuestros congéneres, nos permite concebir, por ejemplo, qué es la libertad, y cómo generar valor. Ha habido filósofos que han escrito mucho sobre la felicidad y sobre qué supone añadir valor en una sociedad.

Al final, en las empresas lo que intentamos también es que nuestra gente, nuestros trabajadores y colegas sean felices. No se puede motivar a los demás sin trasladarles instrumentos de felicidad o nuestra visión del mundo. Pienso que no se pueden tomar decisiones en una empresa si se desconoce la realidad o los temas de ética dentro de una organización. No cabe duda que hay muchas decisiones empresariales que tienen un componente filosófico, desde cómo vemos el mundo hasta los tipos de liderazgo.

¿Qué van a poder encontrar los lectores en este libro?



He abordado seis áreas que, desde mi punto de vista, son importantes y definen lo que es la gestión. Desde el por qué tiene sentido leer filosofía o reflexionar, y es que muchas veces se piensa que los directivos son personas orientadas a la acción y que no reflexionan y creo que eso está lejos de la realidad. Asimismo, hablo del liderazgo carismático y de esos filósofos que han inspirado el modelo de este líder. Otro de los puntos que abordo es la visión y cómo los directivos pueden tener una visión de largo plazo. Además, del impacto que está teniendo la tecnología en todos los ámbitos de la actividad profesional, en qué medida los robots nos van a poder sustituir. Incluso, llego a hablar sobre las nuevas tecnologías. Por último, desarrollo el tema de la ética.

¿Cómo ve el tema de la felicidad en el trabajo?



Uno de los temas que aborda la filosofía es cómo podemos alcanzar la felicidad. Lo que planteo es que si pasamos el 70% de nuestro tiempo en el trabajo, y no somos felices, lo tenemos muy difícil. Entonces, en el libro presento consejos sobre cómo hacer que el entorno laboral sea mucho más amigable, más alegre, y se promueva, por ejemplo, el sentido del humor.



Es decir, trato de abordar muchos puntos que son importantes sobre la felicidad.



LinkedIn ha sido clave en su proceso, ¿cómo lo ha inspirado esa interacción?



Esa interacción con el mundo corporativo es la que sin duda más me ayuda. Y para mi LinkedIn se ha convertido en un canal muy importante, así como la interacción que tengo con los estudiantes.



Realmente esta plataforma me ha ayudado mucho, ya que los comentarios suelen ser muy constructivos y a veces complementan algunas de las ideas que yo he desarrollado.

¿Qué tienen en común Steve Jobs y Platón?



Muchos de estos empresarios y emprendedores tienen una formación en humanidades muy sólida y a veces se piensa que porque han dejado la universidad no se han formado, pero curiosamente muchos de ellos, como es el caso de Steve Jobs o Mark Zuckerberg, entre otros, se han formado en Humanidades en su primer ciclo de estudios. Ya luego es cuando han dado ese salto al mundo tecnológico, por eso defiendo mucho el valor de las humanidades a la hora de dirigir empresas. A esto se le suma la visión de entender el mundo de una manera totalmente independiente. Por eso a veces el tener ideas diferentes hace que las empresas sean innovadoras.

¿Cómo las empresas pueden aprovechas el trabajo con diferentes generaciones?



Creo que la mejor manera que tienen las organizaciones para integrar a las diferentes generaciones es a través de la formación y la educación. Y es que a través de programas de mentorías se pueden aprovechar las grandes ventajas.



Lo más importante es que los trabajadores se abran a las nuevas maneras de ver el mundo, que se conozcan los gustos, y se aprenda también de esas personas que tienen experiencia. Pienso que tener esos espacios aporta a la empresa.

JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio