‘Falta de claridad en reglas se confunde con persecución’: Pibox

La plataforma de logística Pibox, que hace parte de Picap, está afrontando grandes retos, y no solo los económicos, dado que legalmente buscan desde su llegada al país una regulación clara para su operación.



Según Andrea Lucero, gerente de producto de Pibox, si bien buscan crecer 35% en el país, estos retos son una barrera.



¿Cómo ha sido la operación con un panorama inflacionario?



Arrancamos el año bajo incertidumbre y hablando con los diferentes actores de nuestro negocio, sobre el necesario incremento de tarifas, para sostener el interés de los ‘pilotos mensajeros’ que se conectan a la plataforma.



En algunos sectores, continúa la preocupación por factores como el incremento del combustible lo que encarece los costos, y en este primer trimestre hemos estado en la tarea de entender el sector, para hacer los ajustes tarifarios que han sido necesarios.



¿Cómo ve el panorama logístico con fletes que aumentan?



La logística es una de esas categorías de la industria de las que no se puede prescindir. Todos están intentando abaratar sus costos, con logística más eficiente y eso incluye el uso de desarrollos tecnológicos como los nuestros.



Cuando hablamos con nuestros aliados de las ventajas en eficiencia, entienden que el incremento en los fletes es una necesidad inmediata del sector, pero lo ven recompensado en otras eficiencias que les otorgamos.



¿Cómo han balanceado las tarifas y los precios?



Involucramos la posición de todos los actores para tomar una decisión que se ajuste.



Fuimos muy concientes al igual que la mayoría de nuestros aliados corporativos, de la necesidad de un incremento superior al de los años anteriores, basados en la inflación, el incremento salarial, el costo del combustible y otras variables que afectaron las tarifas vigentes.



Una de nuestras políticas siempre ha sido cuidar bastante ese equilibrio para un negocio sostenible.



¿Aumentarán aún más las tarifas con el aumento del combustible?



Es una preocupación presente, que está sobre la mesa, pero faltan mas conversaciones de por medio para llegar a decidirlo. Este año a diferencia de los anteriores tenemos la conciencia de que se pueden presentar variaciones frente a las que hay que tomar decisiones y el precio del combustible, podría llegar a ser una de ellas.



¿Cuáles son algunos sus clientes corporativos?



Tenemos mas de 1.000 clientes dentro de los que se destacan multinacionales como: AbInBev (Bavaria) Linio (Falabella) y Mercado Libre.



¿Cuál es el plan 2023 para Pibox?



Arrancamos con un plan de sostenimiento. Una de nuestras prioridades es atender las necesidades de nuestros clientes actuales, con quienes tenemos varios años de relación comercial.



Respecto al crecimiento hemos planeado ser mas mesurados que en años anteriores en los que el crecimiento fue muy acelerado; para este primer trimestre que cerramos, vamos por encima de los objetivos que nos trazamos y eso nos da una idea de lo que puede venir para nosotros en lo que resta del 2023.



¿Aumentaron los recorridos?



Respecto al mismo periodo del 2022 el incremento fue el 35%.



¿Esperan llegar a nuevas ciudades?



Si, para el caso de Colombia, hemos ya llegado a las ciudades de interés, y la estrategia este año es más bien el fortalecimiento de ellas.



¿Qué retos está enfrentando la plataforma en el país?



Vemos como reto la falta de claridad en la regulación, que se confunde un poco con la persecución.



A pesar de la apertura que muchas plataformas tenemos y de la apertura para participar en las mesas de trabajo con el propósito de aportar a la construcción, sentimos que en ocasiones no hay entendimiento y se desconoce la relevancia que tiene nuestra plataforma para los ingresos de miles de familias en el país.



Entendemos que históricamente las transiciones representan retos, y que la evolución en muchos sectores, necesariamente hace que se vean sustituidos algunos oficios, pero queremos asegurarnos de que esa evolución sea incluyente para la gran mayoría del sector y no se diseñe a la medida de sectores particulares.



De no concertar, ¿tienen plan B?



Nuestro sentir es que la legislación actúa un poco más lento de lo que evoluciona la tecnología, y mover sus procesos no es fácil. Hemos tenido que acogernos a reglamentos que tienen muchos años desde su creación y que a los ojos de todos, ya no responden a las necesidades de la actualidad del país, tienden a ser ambiguos e incluso contradictorios.



Nuestro plan es acogernos siempre a la manera correcta de hacer las cosas y seguir haciendo aparte de las mesas de trabajo.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio