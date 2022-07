Las metas de Pibox, servicio de mensajería de Picap, para 2022 y 2023

Archivo particular

El servicio de última milla ha tenido una transformación abismal en los últimos años, desde la llegada de las plataformas digitales, el mercado ha encontrado comodidad en la solicitud o recibimiento de sus paquetes desde el sofá de su casa. Así nació Pibox, servicio de Picap, que mediante un clic permite que personas de las ciudades envíen paquetes en minutos.



En entrevista con Portafolio, Daniel Rodríguez, CEO de Picap-Pibox contó los detalles de cómo le ha ido a este joven servicio en el mercado, y el convenio con sus conductores.



¿Cómo va el crecimiento del servicio de Pibox?



En materia de cifras de crecimiento a nivel mundial el e-commerce viene creciendo un 27 % vs. 2019.



En el caso de Colombia, tenemos cifras del 51% según la Cámara Colombiana de Comercio. Y ahí proyectamos el crecimiento de Pibox. Ofrecerle a cada e-commerce la posibilidad de vender más, facilitando sus envíos a través de la plataforma.



Creceremos, haciendo que muchos más emprendedores vean lo sencillo que es conectar con clientes a nivel nacional. Esto se hará en la medida que aumente la economía y el bienestar del país.



¿Cómo funciona el ‘cross docking’ de Pibox?



El cross docking es un aspecto fundamental en los procesos de logística que ofrecemos. Consiste en llevar, en la mayor brevedad posible, un producto descargado desde un transporte de llegada hasta un vehículo de salida para su pronto despacho.



Todo esto se ejecuta reduciendo al máximo tiempos de almacenamiento y de manipulación. Así optimizamos la logística de nuestros clientes B2B, además de contar con Hubs de recepción de mercancía en las 3 principales ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín, en donde agrupamos mercancía y optimizamos su flujo, garantizando su salida hacia rutas eficientes, todo, bajo una promesa de entrega same day.



¿Cuáles son las empresas que están en Pibox?



Estamos conquistando el mercado en Latam, al apoyar a grandes corredores y a empresas líderes en el continente, como lo son: Bavaria, Samsung, Mercado Libre, Amazón, Linio, Jokr, gran parte del sector farmacéutico, entre otros.



¿Cómo es la competencia en el campo?



En el caso de Colombia, sigue siendo una cultura retadora. Los costos son bajos y la competencia le apunta a posicionarse por costos bajos que por eficiencia en el servicio; en otros países de la región, se compite un poco más en el sentido de la tecnología, eficiencias en operación, y eso hace que, dependiendo el mercado y la cultura, podamos sobresalir de diferentes maneras.



En algunos países hemos logrado ser pioneros y haber hecho esa avanzada nos ha dado un aprendizaje en donde hemos sabido aprovechar nuestras ventajas.



¿Cuáles son los beneficios de trabajar con una empresa de envíos personalizada?



Nuestra empresa desarrolló un producto que funciona para diferentes necesidades: personas naturales o para grandes empresas de e-commerce, para pymes; todo esto hace que, cada cliente, sienta una experiencia muy a su medida.



¿Cómo ha beneficiado el rastreo de paquetes y domicilios a empresas y clientes?



El tracking en tiempo real es una demanda de los usuarios de e-commerce. Ya no es un diferenciador, es un check básico para satisfacer al cliente final. Este servicio hace que haya autonomía, disminuyendo en un porcentaje de hasta el 43% llamadas y chats para preguntar por el estado de una entrega.



¿Qué tipos de tecnologías se utilizan para el rastreo de paquetes y domicilios?



La dificultad de movilidad en las grandes ciudades, sumado a la pandemia, han impulsado la mensajería como una solución.



Para el rastreo de paquetes y domicilios, utilizamos IoT a través del GPS de los dispositivos móviles de los conductores, el cual registra la ruta en servidores y bases de datos en la nube.



¿Qué garantías ofrece Pibox a los clientes y empresas?



Son muchas las garantías que trae consigo el servicio de rastreo en tiempo real que ofrece Pibox Mensajería; sin embargo, afirmamos que la seguridad y el respaldo son los elementos sustraídos de nuestra promesa de valor más importantes tanto para clientes como para empresas.



¿Cuáles son los impulsos que ofrece la compañía a los mensajeros?



Por ejemplo, si un mensajero hace más de 16 servicios al día gana una bonificación de $30.000 a $50.000 adicionales a sus ganancias; además, se realizan sorteos por destreza ofreciendo premios tipo merch.



Adicional, contamos con el plan Pipro que ofrece múltiples beneficios en cobertura y asistencia, tanto médica como odontológica, asimismo legal y vial.



Contamos con más de 15.000 pilotos enrolados y estamos generando crecimiento económico en miles de familias colombianas.



¿Cuánto espera crecer la compañía?



Esperamos estar en Nicaragua, Ecuador y Salvador para inicios del año 2023.

Actualmente contamos con 700.000 mensajeros inscritos en toda Latam y esperamos cerrar el año con un millón mensajeros inscritos en toda Latam. Además cerrar este año en 2 millones de servicios en solo mensajería, esperando que en los próximos cinco años lideremos varios nichos.



Operador de Mensajería

Este 15 de julio, el Ministerio de las Tecnologías e Información incorporó a Digital Platforms Colombia S.A.S. como operador de servicio de mensajería expresa a nivel nacional por medio de la Resolución 2144 de fecha viernes, 17 de junio de 2022.



Con el aval concedido, la compañía podrá prestar servicios de recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales hasta de 5 kilogramos en todo el territorio nacional, durante 24 horas al día y 7 días a la semana.



