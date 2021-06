Pintuco presenta un producto, con aval científico, que repele el covid

archivo particular

Pintuco presenta al mercado una pintura que repele el virus Sars-Cov-2, luego de una investigación que desarrolló desde que empezó la pandemia, en medio de un buen dinamismo del negocio.



Mauricio Mazo, director regional de Negocio de Pintuco, explica en qué consiste este nuevo producto que tiene el respaldo del laboratorio Quasar Bio en Brasil, el cual verificó que efectivamente la molécula empleada en el antiviral sí elimina el virus y que está en línea con trabajos que ya hecho la compañía en la búsqueda de productos que favorezcan el bienestar de los consumidores.



¿Qué presentan al mercado?



Comprometidos con el cuidado de la salud, Pintuco presenta Biocuidado, la primera pintura hecha en Colombia que elimina el virus Sars-cov-2 que produce el Covid-19, después de 15 minutos del contacto del virus con la superficie de la pared. Se trata de una edición limitada de Viniltex y nace como iniciativa del departamento de Investigación y Desarrollo de Pintuco, una vez en 2020 se conocieron las primeras informaciones sobre del covid-19.



¿Cómo lo desarrollaron?



Empezamos a buscar cómo producir una pintura viral y arrancamos a trabajar en composiciones químicas y materias primas en nuestros laboratorios en Medellín. Nos tocó salir a conseguir aliados internacionales que pudieran avalar la nueva pintura.



Así, un producto que repele el Covid-19 se necesitaba del respaldo de una laboratorio nivel 3, que puede trabajar con el virus activo.



De estos no hay muchos en el mundo y de los pocos que habían en ese momento, posiblemente estaban con otras prioridades. Finalmente, nos fuimos con el Laboratorio de la Universidad de Sao Paulo que es la que nos avala el producto.



No quiero que esto se vea como un oportunismo. Esto tiene mucha ciencia y tecnología detrás y es la muestra como Pintuco, de forma responsable, le contribuye a Colombia y a las personas para combatir este virus. Las paredes siempre ha sido un almacenador de microorganismos, así no lo creamos, y hoy hay una solución importante. Nos preocupamos por desarrollar el ‘Ferrari’ de la pintura y este producto es ultra bajo olor, cero componentes volátiles orgánicos, antihongos, antialgas y repele también las bacterias. Útil para las habitaciones de los niños, para personas con problemas respiratorios, y para proteger toda la casa.

¿Responde a una estrategia en marcha?



Es el trabajo de una estrategia bien pensada y la respuesta a una necesidad que tiene el mundo, y tenemos que trabajar en pro de eso.



¿Hay muchas pinturas de estas en el mundo?



No hay cinco compañías en el mundo que tengan este producto antiviral.



¿Es una edición limitada?



Hoy es muy relevante protegerse de este virus, pero en algún momento podemos presentarla con los demás atributos.



¿Ya está en el mercado?



Hemos hecho el lanzamiento oficial y acabamos de presentarlo a nuestros empleados y canales. La idea es que empiece una preventa para comercializarlo en nuestras tiendas Pintuco, más de 170 en el país, en las grandes superficies como Homecenter e Easy, y en las ferreterías. La idea es que desde la primera semana de julio la gente lo pueda adquirir.



¿Cuál es la meta de negocios?



Los lanzamientos tienen unos presupuestos y nosotros, desde Pintuco particularmente, tenemos la meta de generar innovaciones que nos traigan, como mínimo, un millón de dólares en un año. Y a eso le estamos apostando.



¿Cuál es el estado del negocio? ¿Los hogares siguen interesados en modernizar sus espacios?



La dinámica continúa muy bien, pero finales de abril y mayo fueron bien complicados, por el paro, más para unas ciudades que para otras, con materias primas represadas en los puertos. Pero el consumo de los hogares sigue bien. La gente sigue en su casa y para muchos se volvió el espacio para trabajar y eso impulsa la categoría.



¿El paro los afectó?



Sí claro, esta nueva pintura está lista hace cerca de tres meses, y por el paro la tuvimos que frenar.



