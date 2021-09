El plan ‘B’ para no frenar las inversiones públicas en elecciones

Los gremios, asociados al Consejo Gremial Nacional proponen un plan ‘B’ para que las inversiones públicas no se frenen por las elecciones de 2022.



Sin embargo, piden que no se modifique la Ley de Garantías como se propone en el Presupuesto General de la Nación.



“Exhortamos al Gobierno Nacional a evaluar la utilización de instrumentos contenidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y las previstas en la Ley 819 de 2003, que permiten la declaratoria de proyectos de inversión como de importancia estratégica que habiliten el uso de Vigencias Futuras ordinarias y/o excepcionales”, señaló el CGN, a través de un comunicado.



Agrega que esto tiene “el propósito de garantizar la buena ejecución de la inversión pública tan necesaria para reactivar la economía gravemente afectada por la pandemia”.



No obstante, el sector privado expresa su “profunda preocupación” y considera que el Gobierno y el Congreso deben revisar la constitucionalidad del artículo incluido en el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación, que plantea cambiar de manera temporal el inciso primero del artículo 38 de la Ley de Garantías.



“Deben mantenerse intactos los principios fundamentales de la Ley de Garantías, a fin de que la contratación estatal y los recursos públicos asociados a ésta, se protejan de manera especial en los ciclos electorales”, señala el Consejo Gremial.



A su juicio, no hay duda de la dimensión de las consecuencias que trajo la pandemia a la economía y la urgencia de que se acelere la recuperación económica, pero advirtió que “las medidas que se implementen para lograrlo deben ubicarse dentro de los límites de los arreglos institucionales de nuestra sociedad, en especial aquellos que nos permiten actuar de acuerdo con los grandes valores republicanos y de nuestra democracia”.



Reiteran la inconveniencia de modificar el régimen de Ley de garantías actual, y en tal sentido solicitan al Gobierno y al Congreso que se elimine dicho artículo del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación, para mantener inalteradas las reglas de juego en materia electoral.



