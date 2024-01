Plan de expansión de Palladium Hotel para este 2024

Palladium Hotel Group presentó un balance positivo del 2023 y anunció sus planes para el 2024.



El CEO la cadena, Jesús Sobrino, destacó la reforma llevada a cabo en Grand Palladium Kantenah Resort & Spa, en Riviera Maya; donde se estrenó Bravo Dinner & Dance, un nuevo concepto de entretenimiento y Family Selection.



Asimismo, el grupo informó que iniciará un proceso de reforma en Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, Brasil.



A nivel europeo, su marca urbana Only YOU Hotels abrirá sus puertas Only YOU Hotel Sevilla este año y en 2025, el primero internacional, Only YOU Hotel Venecia, ambos activos cinco estrellas.



También comenzarán los trabajos de reconversión del actual Palladium Hotel Palmyra, propiedad de Grupo Empresas Matutes, situado en el municipio de Sant Antoni en Ibiza, que, tras una inversión de 13 millones de euros, pasará a convertirse en un nuevo hotel de cinco estrellas, el primer Only YOU Hotels en formato vacacional.



Finalmente, tras la apertura del 45 Times Square Hotel en Nueva York, Palladium Hotel Group pone el foco en otras ciudades de Estados Unidos como Miami, Los Ángeles o Chicago; y otros destinos de México, Oriente Medio y el Mediterráneo.



Paula Galeano Balaguera

Periodista Portafolio