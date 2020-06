Plan de respuesta, clave para la reactivación de su negocio

El mundo vive actualmente una crisis económica gestada a partir de la suspensión de diversas actividades destinadas a la compra y venta de productos y servicios pues la transmisión del Coronavirus ha sido progresiva y tiene en vilo no solo a las autoridades de los diferentes países sino a la población entera.



En esta medida y de la mano de autoridades internacionales como la Organización Mundial de la Salud cada uno de los países se ha visto abocado a construir planes de contención y a dirigir estrategias no solo para evitar un desastre en la economía, sino además para salvaguardar la salud y la vida de sus habitantes.



En el caso específico de Colombia, el Presidente de la República junto al Ministerio de Salud, han adquirido la labor de dirigir este tipo de iniciativas, por lo cual decidieron decretar a nivel nacional la Crisis Sanitaria y en esta medida ordenar el cierre de aquellos lugares o establecimientos en donde se desarrollaban la mayoría de actividades económicas con el objetivo de evitar que se convirtieran focos de propagación del virus. Estas decisiones lo que han generado no solamente ha sido un vacío en las grandes cifras de dinero que movían día a día estas industrias y a la nación entera, sino además una sensación de incertidumbre por parte de los propietarios y colaboradores de pequeñas, medianas y grandes empresas.



Sin embargo este tipo de medidas, concebidas como extremas por muchos empresarios y comerciantes principalmente por el largo periodo que sus establecimientos debieron permanecer cerrados, al día de hoy han sido reformuladas. El Ministerio de Salud y Protección Social, ha reglamentado un protocolo general de bioseguridad que permite no solo mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19 en todos los espacios y lugares en donde se llevan a cabo las actividades económicas y sociales del país, sino además la reapertura progresiva de las industrias.



En este sentido Bureau Veritas empresa mundial en análisis, inspección y certificación propone algunas recomendaciones enfocadas al cumplimiento de las directrices definidas por el gobierno orientadas hacia la higiene de sus instalaciones, la protección de sus empleados y el cuidado de la salud de sus clientes desde auditorías y revisiones a manos de expertos retomando aspectos como: el plan de respuesta para gestionar casos de contaminación sospechosa entre el personal, las estrategias para minimizar la exposición de los empleados, la aplicación de turnos de trabajo escalonados, la prestación remota de servicios, la implementación de medidas de distanciamiento social en todos los sitios y todo aquello que pueda dar la confianza que la empresa ha efectuado un análisis de riesgos riguroso con respecto al Covid-19 en pro de la reapertura de la misma.



Aunque estas nuevas determinaciones de reapertura dan un respiro a la situación económica de los empresarios y comerciantes del país, no se pueden tomar a la ligera, pues del cumplimiento exhaustivo de éstas dependerá no solo la continuidad de las mismas sino además y tal vez aún más importante, el salvaguardar la salud y la vida de la población.



Las empresas dedicadas a procesos de inspección y certificación se han comprometido a apoyar estas medidas, posibilitando así desde su profesionalismo y su experiencia la reactivación de las actividades comerciales desde la validación de protocolos de seguridad sanitaria en pro de la minimización de los riesgos de contagio. En el caso de Bureau Veritas, siguiendo el sentido de responsabilidad social ha construido un andamiaje fuerte que permite enfrentar esta reactivación económica.



“Hoy tenemos mayor certeza de que las compañías necesitan confianza para continuar hacia adelante y sabemos que nuestro rol será fundamental en este proceso. Seguramente vendrán muchos desafíos pero estamos seguros de que gracias a ellos, alcanzaremos el siguiente nivel como sociedad. En Bureau Veritas trabajamos junto a las empresas para garantizar el retorno exitoso a sus operaciones”, explicó Marta Angélica Triana, Directora de Certificación de Bureau Veritas.



Esta multinacional experta en inspección y certificación, ha creado una propuesta llamada Reinicie su Negocio con BV que tiene como objetivo de verificar que todas las condiciones de salud, seguridad e higiene están en su lugar para respaldar la reanudación de los negocios.



“Esta es una solución digital de interacción y retroalimentación en línea que facilita la participación de las empresas en el proceso de auditoría y a su vez posibilita tanto la obtención de un registro en una plataforma virtual con toda la trazabilidad de las evidencias tomadas desde inspecciones en el sitio como un sello validador como garantía de confianza en los estándares de higiene. En consecuencia los clientes de estos negocios podrán tener acceso a información relacionada con el lugar que vistan en términos de salubridad ya que estará disponible un sitio web público en donde podrán verificar el sello que valida el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad”, concluyó Triana.