El plan del sector porcícola para recuperarse de pérdidas millonarias

Entre las tareas pendientes que tiene la cadena porcícola nacional está recuperarse d el golpe sufrido por la pandemia, así como por los bloqueos y paros. Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de Porkcolombia, es optimista y espera que la producción crezca para final de año, además que el sector alcance sus planes estratégicos al 2024.



(Vea: Falta de mano de obra, el reto que enfrenta la industria textil).

¿Qué implicaciones tiene el debate de bienestar animal y protección, para la cadena porcícola?



En porcicultura desde hace años trabajamos con un gran sentido por garantizar el bienestar animal de los cerdos en cada etapa del proceso. Colombia está a la vanguardia, hay regulación suficiente, tenemos indicadores científicos y el bienestar animal en las granjas. Tenemos un programa de bienestar animal que incluye acompañamiento e implementación de la normativa, en producción, transporte y capacitaciones para los porcicultores y que trabajen siempre con altos estándares.



No obstante, en los últimos periodos legislativos se han planteado iniciativas que afectarían gravemente la viabilidad financiera de la porcicultura y de todas las actividades pecuarias, así como la seguridad alimentaria del país. En nuestro caso, se arriesgan 140.000 empleos directos e indirectos porque está en juego que el sector pueda continuar siendo productivo y competitivo.



El proyecto de ley 011 de 2020 evidencia un gran desconocimiento de aspectos técnicos y jurídicos que ya hemos señalado en cartas al Ministerio de Agricultura y al Legislativo, ya que haría inviables las actividades pecuarias en el país al imponer una normativa que sobre pasa en costos y en regulación a Europa.



(Vea: Servientrega cambió de imagen: así luce ahora la icónica compañía).



¿Se ha recuperado el sector tras los bloqueos?



Los porcicultores de Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca y el Eje cafetero, fueron los más afectados y se han recuperado gradualmente, sin embargo, no han llegado a los indicadores registrados antes del paro y en el punto de vista financiero, las pérdidas del periodo superaron los $200.000 millones, difícilmente se recuperarán.



¿Cuánto falta para estar a niveles de prepandemia?



Al comenzar las restricciones las pérdidas llegaron a ser cercanas a los $250.000 millones, por cuenta de un aumento en el volumen de inventarios, pero logramos estabilizar el rumbo en medio de la tormenta y fuimos uno de los pocos sectores que en 2020 lograron cifras positivas, al crecer en producción 5 %. En 2021 tuvimos dos meses de bloqueos y actos inaceptables que se dieron en el paro y que golpearon muy fuerte al sector, no obstante, a julio la producción crecía al 5,6 %.

Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de Porkcolombia. Archivo particular

¿Qué expectativas tienen para el cierre del año?



En términos de producción confiamos en que el crecimiento estará cerca al 6%. Esperamos que el país mantenga el ritmo de recuperación que viene mostrando y que la contienda política que se va intensificando no vaya a afectar mucho esa dinámica.



En planes, definimos una hoja de ruta con objetivos estratégicos al 2024 con: crecimiento ordenado de la producción, internacionalizar la carne de cerdo colombiana, promover el consumo, seguir avanzando en productividad e inocuidad, sanidad, sostenibilidad y continuar aportando resultados en formalización y lucha contra la ilegalidad.



Contar con esa hoja de ruta, fue clave para superar las dos grandes crisis que vivimos en 2020 y 2021, así que ese es el norte en el que seguiremos trabajando.



(Vea: Claves para entender crisis de Evergrande y su impacto en los mercados).



¿Cómo van las admisibilidades y a qué países se les apunta?



Venimos trabajando para ampliar y tener una oferta exportadora más robusta. Entre los países priorizados para los procesos de admisibilidad están Hong Kong, Vietnam, la República Popular de China, Singapur, Malasia, Filipinas, India y Corea del Sur.



De momento, las autoridades sanitarias de estos países están en fase de revisión y análisis documental de nuestro estatus sanitario, el cual ha tenido avances muy significativos en los últimos años. Una vez finalice esta etapa, se espera la habilitación tras una visita presencial para evaluar las condiciones en terreno.



En la región está la reactivación de comercio con Perú, el caso de Ecuador está en fase dos y en cuanto a Panamá el proceso avanza por canales diplomáticos. Confiamos en que pronto se retome la dinámica.



(Vea: En Colombia hay 2,54 millones de negocios formales e informales).



PORTAFOLIO