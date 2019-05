Planes corporativos, el nuevo paso en la expansión de Fitpal

Fitpal, la aplicación que empezó como la oferta de gimnasios en tiempo real, hoy ya da el paso al segmento corporativo y al sector de la salud como una herramienta de prevención.



Así avanza la plataforma de los emprendedores Santiago Aparicio y Julián Torres, quienes ya programan la expansión internacional.

En esta herramienta tecnológica, por el valor de una suscripción, el usuario tiene la posibilidad de programar una clase en más de 568 gimnasios en Bogotá, Medellín y Cali y está próxima a abrir en Barranquilla, Pereira y Manizales.



En video: Tres rutinas que todo emprendedor debe hacer para iniciar bien el día



El modelo de negocios es muy bueno porque les llena los espacios vacíos, explica Julián Torres.



“Hoy en día son más de $3.700 millones que les hemos dado a los pequeños y medianos empresarios fitness del país en dos años y medio de operaciones”, aseguró.



Al entrar a la aplicación el usuario puede encontrarse con un inventario de más de 91.000 clases mensuales, mencionó Santiago Aparicio, y complementó que con esta oferta la plataforma se convierte en el gimnasio más grande de Latinoamérica sin tener una sola sede física.



(Lea: Fitpal entra a la línea corporativa)



Los clientes han realizado más de 290.000 reservas, lo que se traduce en igual número de horas aprovechadas en ejercicio, desde que empezó la aplicación. Hoy tiene 40.000 personas registradas.



Con el paso del tiempo el concepto de Fitpal ha evolucionado y va más allá de la posibilidad de facilitar el acceso al gimnasio. Esto, en vista, de que el portafolio de actividades se ha ampliado, incluso a prácticas de paracaidismo, yoga, spa o hidroterapia. Son cerca de 45 prácticas en total.



“Parte de nuestra misión es lograr que la gente se enamore de una actividad, ya sea física o de entretenimiento”, dijo Aparicio.



(Lea: El Joven que revolucionó el mundo fitness en el país)



Para Torres, el usuario está en el corazón de la plataforma y es quien elige qué hacer, cuándo y cómo hacerlo. Y, cuando aparece su satisfacción, la oferta se viraliza. “Lo que ha logrado Fitpal es entender que la gente necesita experiencias. Así se enamora de la variedad y de actividades que le muevan las fibras”, dijo.



El ejercicio se puede ver como un deber pero Fitpal es un plan porque no se encasilla y nos estamos convirtiendo en una herramienta muy importante para luchar contra males que afectan a los latinoamericanos como el sobrepeso y el sedentarismo.



Julián Torres también comentó que la app empieza a ser identificada como beneficio corporativo.



Más de 160 empresas, de las cuales 35 están entre las más grandes, han firmado contratos. “Somos el único beneficio para sus colaboradores que puede dar retroalimentación en tiempo real sobre su aprovechamiento”, dijo el emprendedor.



El interés por lo que ofrece ha avanzado tanto que una gran empresa de salud está interesada en adoptarla en pacientes crónicos. Ahora, la entidad cuyo nombre se reservan, tiene un piloto con 100 pacientes.



Según Aparicio, “después de 120 días nos dimos cuenta de que estas personas habían perdido, en promedio, más de dos kilos y sus glucometrías se estabilizaron. Notamos que la misión de Fitpal es ser de aquí a cinco años la herramienta de salud preventiva más importante de Latinoamérica”. Con esta modalidad, Perú, Ecuador, Argentina y países de Centroamérica, son mercados atractivos, agregó.



Creo que la medicina ha logrado alargar la vida de la gente, lo que no quiere decir que el tiempo sumado sea necesariamente de calidad. “Lo único que mejora la calidad de vida de las personas es volverlas más activas”, sostiene Aparicio.



En conclusión, precisó, el equipo de Fitpal se dio cuenta de que su misión es darles tiempo de calidad a las personas, con una tecnología suficientemente inteligente para ofrecer actividades atractivas.



MÁS APOYO A LOS EMPRENDEDORES



Fitpal ha logrado levantar un millón de dólares y va a cerrar otra ronda cercana a tres millones de dólares para consolidar sus productos en empresas, especialmente.



Los dos emprendedores son optimistas sobre el progreso del país en apoyo a los nuevos empresarios. De hecho, el año pasado Fitpal entró, entre más de 200 empresas de Latinoamérica, a una de las incubadoras más importante de Silicon Valley: 500 Startups. Acompañaron al presidente Iván Duque en su gira en ese centro de la tecnología donde se cerró un acuerdo con la incubadora para que, con los centros C Emprende, tenga presencia en Bogotá y apoye iniciativas locales.



Bogotá