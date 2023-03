Planta de biomasa para Ecopetrol será el primer proyecto para EDF

En Villanueva, Casanare, se está construyendo la que será la mayor planta de generación de energía por medio de biomasa. Se trata de un proyecto de Refocosta, que construirá EDF, con una capacidad instalada de 25 megavatios.

La energía será vendida a Ecopetrol por intermedio de Gecelca, durante 15 años. De acuerdo con Jean - François Lebrun, CEO de EDF (Électricité de France) Colombia, en 2025 el proyecto estará funcionando y requerirá de una inversión superior a los US$50 millones.

¿Cuáles son los aspectos generales de este proyecto?

Uno de los primeros puntos más relevantes de este proyecto es que para su construcción no estamos quitando superficie de agricultura, ni cambiando el uso del suelo. Estamos acompañando las comunidades para hacer este cultivo de eucalipto. Esta es una planta de 25 megavatios, no es muy grande para el país, pero como tecnología de biomasa es un buen tamaño.

Esta es una tecnología de generación renovable no convencional que nace con la Ley 1715 porque aporta un potencial de reducción de emisiones de carbono. Calculamos que haya una disminución de 70.000 toneladas de CO2.

¿Qué inversión va a requerir?

Es más de US$50 millones lo que se va a necesitar.

¿La energía ya está vendida?

La energía está completamente vendida por un periodo inicial de 15 años, de los 35 a 40 años que va a tener la planta de vida útil. La energía la compra Gecelca para venderla a Ecopetrol.

¿Ya tienen los permisos ambientales?

El proyecto empezó hace más de cuatro años y nosotros entramos en 2021 y desde entonces estructuramos temas como el punto de conexión del proyecto.

Nuestra fecha de puesta en operación oficial es febrero de 2025 y ya contamos con la licencia ambiental que la recibimos el año pasado. Hoy ya estamos en el proceso de construcción.

¿Además de este proyecto EDF tiene ya otros andando en Colombia?

Este es el primer proyecto que se materializa para la compañía en Colombia. Hace tres años estamos en el país y llevamos dos estructurando esto. Una característica de estas obras es que tienen plazos muy largos. Esto quiere decir que es el primero en construcción también.

¿Hay más proyectos en proceso?

Tenemos un proyecto de hidrógeno verde con Ecopetrol en la refinería de Barrancabermeja y está bastante avanzado. En este momento estamos en etapa de desarrollo y la idea es seguir hasta finales de 2023 y tomar una decisión de inversión el año que viene.

Estamos buscando oportunidades en gas que todavía no se materializan, pero sigue siendo un desarrollo importante para EDF y pensamos que a 2025 algo podría surgir en esta fuente.

En el caso de hidroelectricidad tampoco hemos encontrado un proyecto que cumpla con todos nuestros requisitos. No existe aún ningún caso u oportunidad específica sobre la que podamos hablar, pero creemos que es muy importante para la matriz del país.

¿El proyecto de Villanueva se está viendo afectado por el incremento en costo de las materias primas?

Sin duda los costos de construcción y de materiales subieron bastante el año pasado. Eso afectó las negociaciones del contrato, que iniciamos en agosto del año pasado y desde entonces todo ha subido. Eso hace que el proyecto cueste más y se afecte la rentabilidad; sin embargo, es una situación externa a EDF, con lo que tenemos que resistir y seguir la construcción.

Hay otro tema que nos afectó el año pasado, relacionado con el mercado de crédito en Colombia. Este es un proyecto colombiano, con ingresos en pesos, la construcción local; y con las altas tasas de interés y el efecto en la tasa de cambio también afectó el costo del proyecto.

¿Por qué no han encontrado los proyectos para invertir en el caso de gas e hidroelectricidad?

En el caso de la hídrica creo que es más un tema de que no encontramos el proyecto que nos gustara y cumpliera con nuestros criterios de inversión, no está tan relacionado con la situación del mercado. También hay que tener en cuenta que hace relativamente poco empezamos a buscar los proyectos en qué invertir.

Lo que queremos es aportar una tecnología con una eficiencia más alta del mercado y con este hacer más eficiente la matriz del país.

No es que no encontremos o que no haya proyectos, creo que con el tiempo encontraremos el que se adapte a nuestra hoja de ruta.

Para 2030 quieren tener 1.000 megavatios instalados o en construcción. ¿Van a lograr esa meta?

Sigue en pie, es nuestra meta. Igual seguimos apostando por estas tecnologías: hidroelectricidad, gas, hidrógeno y biomasa. Tenemos ya el proyecto de Ecopetrol y la obra de biomasa en Villanueva con Refocosta, esos son nuestros proyectos fijos en el momento. Estamos haciendo acercamientos con otros potenciales, pero aún no son nada establecido, por lo que aún no podemos hablar de ellos.

Los socios que buscamos están enfocados en estas tecnologías.

¿Le preocupan los cambios en el licenciamiento?

No necesariamente, porque además de la normatividad colombiana, cumplimos con estándares internacionales bastante altos.

