‘Plataformas digitales pesan casi 0,23% del PIB’: líder de Alianza In

Archivo particular

Uno de los grandes retos que tendrá el gremio Alianza In, que integra a las plataformas tecnológicas del país, es poner la discusión de la regulación de la economía colaborativa en la mesa del próximo gobierno.



(Lea: El Carpintero Cumplido: potencializando los tiempos de entrega).

En entrevista con Portafolio, José Daniel López, nuevo director ejecutivo del gremio, habló sobre cuales son las apuestas del sector y del avance que han tenido las empresas.



¿Cómo ha venido trabajando el gremio en los últimos años y cuál es el balance que puede realizar de la gestión?



Este es un gremio único en América Latina que se dedica a agrupar a las aplicaciones digitales y al sector de la innovación. Tenemos menos de dos años y medio de existencia y sabemos que tenemos un enorme reto que es el reglón de la economía colaborativa. Hoy las plataformas digitales representan alrededor 0,23% del PIB y generan ingresos para más de 150.000 familias en Colombia. Si bien este gremio representa mucho futuro, también representa mucho presente, lo que nos pone una responsabilidad enorme.



¿Cuántas empresas hacen parte de Alianza In?



Somos 19 empresas asociadas, si bien lo que nos une es la economía colaborativa, también es importante enfatizar que somos un gremio diverso. Contamos con las empresas más representativas del país en materia de soluciones de movilidad, empresas de domicilios y logística; tenemos compañías del sector fintech, proptech, empresas que se dedican al fomento de emprendimientos, plataformas expertas en seguridad digital, en comercio electrónico y plataformas de contenido digital.



José Daniel Lípez, Alianza In Cortesía

¿Cuáles son las apuestas del gremio?



Aquí tenemos grandes apuestas, lo primero es visibilizar el impacto que este sector tiene sobre la sociedad, tenemos una enorme responsabilidad de comunicación y de pedagogía sobre la importancia y los beneficios de este sector.



Segundo este es un gremio que está listo para participar y para trabajar en equipo con el próximo gobierno y con el nuevo congreso de la República en la discusión regulatoria. Lo tercero es la innovación, este es un gremio que está a la vanguardia en innovación tecnológica.



Quiero mandar un mensaje claro de optimismo de seguridad y de confianza de cara a lo que viene en los próximos cuatro años.



¿En qué se avanzó en este Gobierno?



Creo que en estos cuatro años la tecnología fue más rápida que la regulación, pero eso no solo pasó con este Gobierno, sino que ha pasado en general en América Latina. Yo sí creo que se perdió oportunidad de avanzar en generar reglas de juego claras para este sector.



Creo que este nuevo gobierno tiene un gran reto de ver a la economía digital más en lógica de oportunidades, y más lógica de innovación regulatoria, sin duda hay una gran oportunidad de mejora.



¿Por parte de las empresas, en qué se avanzó?



Este es un sector que ha avanzado en su autorregulación. Aquí se ha vuelto regla ver que las plataformas de movilidad desarrollan seguros contra accidentes para los vehículos; se ha vuelto común que los colaboradores digitales sean afiliados a riesgos laborales y eso es algo que han hecho las empresas por iniciativa propia. Pero también es cierto que tenemos por delante unas oportunidades regulatorias. Es muy importante que no se trate de reacomodar la realidad del siglo XXI a la legislación del siglo XX, sino que la legislación que se construya en el siglo XXI sea una realidad acorde a las transformaciones.



(Además: Nueva función de Nequi para no enviar dinero a la persona equivocada).



¿Han tenido un acercamiento con el presidente electo?



Con el próximo gobierno nos estaremos reuniendo próximamente, a propósito del empalme. Asimismo, desde aquí vemos con tranquilidad y optimismo los próximos cuatro años. Quiero destacar la intervención del presidente electo en la noche de elecciones, ya que habló de manera especifica de la economía colaborativa y de la sociedad de conocimiento, creemos que esos son puntos importantes de convergencia y estamos seguros que vamos a tener un diálogo constructivo y con evidencias con el nuevo gobierno.



¿Cuáles son las expectativas se vienen en materia de inversiones?



Colombia tiene unas oportunidades de mejoras muy grandes en materia tecnología, creo que eso trasciende más allá del sector TIC; y creo que a todos nos une el propósito de ver avanzar al país y transitar en la conexión 5G, que se dé una asignación del espectro, pero más allá de esos hitos, que se genere un entorno favorable para la inversión. Es clave que estos negocios puedan crecer y permanecer en el tiempo.



¿Cree que se vendrán nuevos unicornios?



Confiamos que así sea, sabemos que han habido dificultades en materia de consecución de recursos con inversionistas, pero creemos que este país ha sido protagonista en la consolidación de un ecosistema digital.



JOHANA LORDUY