Plaza de Las Américas: cómo afecta el alza del dólar a los comercios

El centro comercial Plaza de Las Américas, con 32 años, está en plena ampliación con una inversión de $450.000 millones. Su gerente, Ana Coba, explica el plan de crecimiento que debe concluir el año entrante y las expectativa de negocios para el resto del año.



(Vea: Centro Comercial Andino amplía su oferta de marcas premium).

¿Cómo va la ampliación?



Tenemos un proyecto de repotenciación. Una de las principales estrategias fue la restauración de la infraestructura y la ampliación, porque necesitábamos completar la mezcla comercial y de entretenimiento. Tenemos cerca de 42.000 metros cuadrados de área comercial y la ampliación va a traer cerca de 47.000 más. Prácticamente la duplica y para que el centro comercial siguiera en operación, la obra debía hacerse en etapas.



¿Cuál es la inversión?



El proyecto completo es de 9 fases tiene un costo de $450.000 millones aproximadamente. Del total, $40.000 millones fueron a la restauración.



¿Y en qué va la obra?



En este segundo semestre se completan las etapas 3,4 y 5 con una terraza de restaurantes y entretenimiento. Están abiertos cerca de nueve restaurantes, pero van a quedar 18 sitios de comida a manteles, 10 kioscos, un local con un restaurante temático de más de 800 metros cuadrados que cambiará el ambiente cada seis meses para que sea interesante para la gente. Van a comenzar con dragones. También vamos a abrir un parque de juegos público de más de 1.500 metros cuadrados y una bolera de más de 1.200 metros cuadrados. La construcción está lista, la comercialización se está dando y están en las adecuaciones las marcas que van a entrar.



(Vea: Centro comercial en Colombia recibe certificación internacional).



¿Y qué falta?



La etapa 3 tiene locales comerciales y se abrió en diciembre del 2021, pero es muy grande porque cubre 10.000 metros cuadrados. Entraron Casa Ideas, Dollarcity y Miniso, por ejemplo. Eso le da más posibilidades a los clientes.

Ana Coba, gerente del centro comercial Plaza de las Américas. Archivo particular

¿Y las etapas 6 a 9?



Está en construcción y se estima abrir en el segundo semestre del otro año. Vendrá otro operador de cine, una almacén de muebles y más locales de menor tamaño. Y así se cerrará el proyecto general, eso está también en etapa de comercialización. Además, hay unos espacios destinados para más entidades financieras.



(Vea: El Edén quiere ser un destino turístico con más atracciones).



¿Cuáles son los indicadores sobre el desempeño del centro comercial?



Cerramos el 2021 con un tráfico de 21,5 millones de visitantes y al 30 de junio de este año ya vamos en 13 millones. Eso para nosotros es positivo en la recuperación económica y general del centro comercial. Así, esperamos cerrar con un crecimiento de al menos el 25% respecto al año anterior. Hay un aspecto importante y es la conversión. Antes, se veía lo que la gente conocía popularmente como ‘la familia Miranda’ que visita el sitio pero no realiza transacciones. La percepción de las marcas, en general, es que las personas lo visitan y efectivamente compran. Puede que tengamos menos tráfico que el 2019 pero los mismos establecimientos notan que las ventas se recuperan.



¿Y la ocupación?



Sí, también lo vemos en el índice de ocupación. Acecolombia determina que en el centro del país, que corresponde a Meta, Boyacá y Cundinamarca hay una desocupación de cerca del 11%. En nuestro caso, no alcanza el 2%. Nuestra ocupación oscila entre 98% y 99%. Eso habla muy bien de que las marcas quieren entrar y que los clientes acuden. Eso es señal de cómo se recupera la economía y la actividad comercial.



¿Con altas tasas de interés, inflación al alza y dólar caro teme que se desaceleren las ventas?



Por los análisis que hemos hecho creemos que eso no va a afectar específicamente en la industria de centro comerciales, consideramos que la gente no negocia sus necesidades de entretenimiento por la importancia de la familia y su bienestar. Hay categorías como las de tecnología y entretenimiento que se pueden frenar un poco. De otro lado, por nuestra ubicación la compra con tarjeta de crédito no alcanza a ser el 25%, apenas en los últimos años se ha hecho el esfuerzo por la bancarización y eso se puede frenar un poco. En el sistema de fidelización vemos que el principal medio de pago es el efectivo. Sin incluir bancos, nuestro ticket promedio es de $200.000 en promedio.



(Vea: Centro comercial lanza línea de negocio para eventos empresariales).



¿Los comerciantes están preocupados por el encarecimiento de las importaciones?



Algunos han visto esto como una oportunidad para reorganizar su portafolio, porque como vieron que el tema de electrodomésticos se movió tanto en estos días sin IVA de marzo y en junio, algunas marcas están buscando qué fortalecer para diciembre. Pueden inclinarse por productos nacionales, así como lo hicieron en pandemia cuando reaccionaron muy rápido para adaptarse. Yo pienso que esta es una oportunidad para que las marcas destaquen productos colombianos y los clientes los valoren.



¿Se afecta el presupuesto de las marcas porque ya no se realizará el día sin IVA de diciembre?



Es cierto, pero hay comercios que reportan que en esta última jornada de junio vendieron muy por encima del presupuesto, así que ‘sin querer queriendo’ hicieron un colchón para diciembre aunque tienen que hacer un esfuerzo para que las otras categorías contrarresten ese presupuesto que muy seguramente no se va a dar.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio