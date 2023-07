Relaciones sanas a todo nivel, claves en una organización

Las relaciones sanas dentro o fuera de la oficina inciden en el éxito de una organización. Y lograrlas es un desafío ahora que la soledad y el trabajo en casa pareciera la forma de vida preferida. Así lo plantea Andrés Ramírez, socio de la consultora Plurum, quien lanza su tercer libro sobre felicidad. La firma tiene una convocatoria para premiar a los ejecutivos jóvenes que quieren innovar en los departamentos de talento humano de las empresas.



(Vea: Intelcia planea facturar unos 30 millones de euros este año)

¿Cómo es el nuevo libro?



Su título es (IN)Felicidad y nace pensando en identificar cuáles son las relaciones que más felicidad o infelicidad nos generan. Son cuatro: la que hay entre padres e hijos, la de pareja, la de amigos y la que se genera en el trabajo.

¿Por qué se llama así?

​

No solo porque se aborde la felicidad y la infelicidad. Si se ve muy bien el nombre del libro, la puerta de la felicidad abre hacia adentro y eso invita a hacer un trabajo interior. De hecho, se plantea que “antes de pensar en ser felices debemos resolver lo que nos hace miserables”.

¿Cómo son las relaciones hoy?



Las persona se están relacionando de unas formas muy distintas y para las que nuestro cerebro todavía no está preparado. Por ejemplo, nunca antes en la historia habíamos sentido con tanto bienestar, pero tampoco nunca antes nos habíamos sentido tan infelices, tan solos. No conocemos ni a los vecinos, hacemos un pedido y no tenemos contacto con nadie. Si una persona dice algo que no me gusta, la bloqueo. En ese escenario pertenecer a una comunidad -la empresa, el colegio- nos salva porque es un antídoto a la soledad.



(Más noticias: Independiente de movida del Éxito, Cencosud sigue su ruta)

¿Qué hacer para que esas relaciones sean sanas?



Abordo cuatro claves. Está más que comprobado que pasar tiempo de ocio juntos, de calidad, permite construir relaciones de largo plazo que son las que generan felicidad. La segunda clave es la vulnerabilidad que es la que nos genera intimidad y confianza. Necesitamos mostrar al otro nuestra piel más débil porque eso es vital.

¿Cuáles son las otras dos herramientas?



La segunda es poner límites. En el mundo organizacional, por ejemplo, eso es lo que más falta nos hace en la jerarquía. Esos límites tienen que ver con el horario de trabajo, por ejemplo. En eso creo que las nuevas generaciones son más propensas, aunque no les pasa lo mismo en su relación de pareja, con amigos o consigo mismos. Y la cuarta tiene que ver con la negociación. Se trata de definir para estar juntos qué no es negociable para luego definir qué se puede negociar.

Ambiente laboral iStock

¿Todas las herramientas aplican a organizaciones?



Es relevante considerar que somos seres integrales y uno de los temas que las empresas están abordando es cómo está el colaborador en su entorno familiar y en otros escenarios distintos al laboral. Y se encuentran, por ejemplo, que estas nuevas generaciones, en lo que tiene que ver en las relaciones con sus padres, no piensan tener hijos, prefieren la tenencia de perros o gatos, o tener un hijo como máximo, muchos sin pareja o con relaciones de pareja muy complejas. No en vano los matrimonios duran menos y las viviendas que se construyen son pequeñas.



Es un reto para el mundo organizacional tener personas que quieren vivir solas, que no se quieren relacionar con el otro y a las que les hace falta la construcción con amigos. Muy seguramente será la organización la que tendrá que resolver temas como el sentido de pertenencia, el cuidado del otro y hasta cómo se están alimentando. Por eso las empresas hoy se están encargando de clases de gimnasia o de yoga.

(Vea: Las pérdidas que dejaría la salida del Aguardiente Amarillo de Bogotá)

¿Y cuál es el desafío para los líderes?

​

Quien quiera liderar desde el miedo está mandado a recoger y deberá tener estas cuatro claves de las relaciones sanas con el otro, independientemente de la jerarquía, con el fin de movilizar a otros. Hoy lo que se necesita es inspirar, nos enfrentamos con una clase laboral que pide otras cosas. También se requiere que así como hace reconocimiento también ejerza la crítica. El libro nos ayuda a mirarnos integralmente como seres humanos.

¿El trabajo híbrido y el remoto dificulta aún más las relaciones sanas?

​

Sin duda, creo que hay que aprender sobre la importancia de trabajar desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Pero también hay que entender que las relaciones sanas necesitan presencialidad.



Si hay algo que hoy enfrentan las organizaciones son unos problemas de salud mental muy serios y el antídoto es la presencialidad.



Muchas personas tienen razón al decir que se sienten más productivas trabajando en casa, pero no son más innovadoras. La relación se construye en la presencialidad y necesitamos darnos la mano. Nuestro cerebro no está preparado para la soledad.



(Lea más: Rockgotá, la marca que va más allá de las camisetas estampadas)

Premios a jóvenes de RRHH

Plurum Consultores lanza la segunda edición de los premios HR Next Gen, patrocinados por Colsubsidio. La primera fase de la convocatoria ya dio inicio y va hasta el 31 de julio. Las postulaciones se pueden hacer a través de su sitio web https://hrnextgen.com/.



Los premios buscan exaltar a los jóvenes - menores de 35 años- que impulsan el desarrollo de los departamentos de Recursos Humanos en las empresas en Latinoamérica con estrategias innovadoras para promover el bienestar de las personas en las organizaciones, explica Juan Guillermo Báez, director Comercial en Plurum.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio