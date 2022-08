Plus Ultra conectará a España con más ciudades de Colombia

A Colombia aterrizó Plus Ultra, aerolínea española que, tras un paso por los números rojos, logró empezar a cumplir sus planes de expansión e incluso pagar su deuda con el gobierno español después de una inyección de dinero para su rescate.



Colombia logró posicionarse como un atractivo turístico ante los ojos de la aerolínea en medio de este plan, debido al gran interés de los colombianos por la conexión con Europa, ya sea por turismo, trabajo o relaciones familiares.



El presidente de la compañía, Fernando García Manso, explicó que además Colombia estuvo en sus planes gracias al trabajo realizado por Procolombia.



“Colombia es una de las economías más importantes de la región, con excelente infraestructura turística y que tiene volúmenes importantes de viajeros tanto saliendo como visitando el país. Además la promoción que esta haciendo Procolombia del país, va a aumentar los flujos de turistas”, dijo el presidente de la aerolínea.



Con esta premisa, la empresa no solo se quedó conectando los países desde la capital colombiana como lo hacen algunas aerolíneas extranjeras, la compañía descubrió en la ciudad de Cartagena un gran potencial turístico y decidió conectar por primera vez a La Heroica y a Madrid de manera directa, para así unir a esta región turística con Europa.



Así Plus Ultra, creó la ruta triangular Madrid - Bogotá; Bogotá - Cartagena y Cartagena - Madrid, que opera desde el mes de julio mediante tres frecuencias los días lunes, miércoles y sábados.



A un mes de su lanzamiento, el mercado de colombiano ha logrado superar las expectativas de la compañía. Según datos de la aerolínea, incluso se han logrado vender tiquetes por los próximos tres meses y la ocupación está por arriba del 90% en la mayoría de sus vuelos.



"Desde nuestra llegada nos hemos sentido bienvenidos y de inmediato hemos podido establecer relaciones comerciales con los más importantes interlocutores de la industria", aseguró García.



Ha sido tan alta la aceptación en el mercado que incluso, la aerolínea tiene planeado para el año 2023 aumentar una frecuencia en esta ruta.



Con esta buena dinámica, además la compañía planea conectar a su vez a Madrid con otras ciudades mediante a un trabajo mancomunado con otra aerolínea que realice vuelos domésticos en el país.



“Estamos hablando con aerolíneas colombianas con el fin de establecer conexiones a otros destinos Colombianos que interesan al mercado español”, dijo al respecto García.

Sobre la conexión de los viajeros que salgan de Colombia, y deseen conectar con otras ciudades de España, la aerolínea cuenta con un convenio con Renfe, una operadora de trenes en Madrid y esta conecta con las principales ciudades en España.



“Pero en el futuro será posible ir desde Bogotá vía Madrid a otras ciudades de Europa donde ya estamos prospectando destinos”, dijo García.



Una mirada en Latinoamérica



Aunque la aerolínea ya está llegando a varios países del hemisferio sur en este segundo semestre, asegura que planea mantenerse y consolidarse en la región con los destinos ya dispuestos.



Sin embargo, no pierde de rastro otros lugares donde pueda aterrizar en el mediano plazo.



"Nosotros ya volamos a República Dominicana, Perú y Venezuela, en estos momentos estamos haciendo prospección de otros destinos en la zona", aseguró el presidente de Plus Ultra.



PAULA GALEANO BALAGUERA

PORTAFOLIO