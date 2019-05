‘Podríamos buscar socios para desarrollar campos inactivos’ 

La tarea de Ecopetrol sigue en viento en popa este año. Registró un aumento en la producción del 4% a pesar de una caída del 5% en el precio del crudo en el primer trimestre del 2019 en comparación al mismo periodo del 2018.



En diálogo con Portafolio, Felipe Bayón Pardo, presidente de la petrolera, afirmó que el buen comportamiento en los números de la compañía no solo se debe a las tareas de recobro mejorado en campos maduros, sino también a que bajaron los atentados a la infraestructura de transporte.



Así mismo recalcó que no solo buscarían socios estratégicos para desarrollar campos inactivos, sino que de paso también para operar de manera conjunta áreas offshore en el mar Caribe.



A pesar de la caída en el precio del barril (5%), ¿por qué se registró un aumento en la producción de crudo en un 4%?



La producción de crudo en el primer trimestre del presente año subió con respecto a la del mismo periodo del año pasado. El aumento fue de 27.000 barriles diarios (bpd), ya que pasó de 701.000 bpd a 728.000 bpd. Cabe anotar que contribuyó al crecimiento de la producción la disminución en el número de atentados, sobre todo el tramo Caño Limón - Coveñas.



La utilidad también presentó un crecimiento para el primer trimestre del presente año...

Está por encima de la del primer trimestre del 2018 y la del cuarto trimestre del mismo año. Registró un crecimiento del 5% ya que pasaron de $2,6 billones (primer trimestre 2018) a $2,7 billones (primer trimestre 2019). Estas reflejan un incremento en la producción, un aumento en la carga de las refinerías y crecimiento en el volumen de transporte. A esto sumamos el nivel de eficiencias y ahorros.



¿Mantendrán las inversiones por encima del 50%, como lo registra la operación

en el primer trimestre?



En el primer trimestre del presente año fueron de US$647 millones. Esto es un 59% más que las destinadas para el primer trimestre del 2018. Con respecto al año pasado, el nivel de inversiones aumentó, ya que pasó US$2.800 millones a estar entre US$3.500 y US$4.000 millones. El grueso de recursos (81%) está destinado a exploración y producción, y el resto a refinación y transporte. Entre enero y marzo entraron 158 pozos de desarrollo y se registraron en operación, en promedio, 41 taladros, 13 más que los utilizados en el mismo periodo del año pasado.



¿La operación se enfocará en aumentar la producción de campos convencionales?



En el plan de negocios de la compañía 2019-2021, señalamos que los hidrocarburos originalmente in situ, en los últimos 12 años, se ha reestimado de 34 a 58 millones de barriles. Se ha duplicado prácticamente el volumen existente del mineral en el subsuelo.

Es decir, existe todavía mucho más crudo de lo inicialmente se había contemplado.



También hemos logrado incrementar de manera positiva las tareas en el recobro mejorado. Les estamos sacando más petróleo a los yacimientos tradicionales. Podríamos buscar socios para desarrollar campos inactivos.



¿Cómo dinamizarán la operación ‘offshore’ en el mar Caribe?



Con nuestro socio Petrobras desarrollaremos el pozo Orca, estableceremos cuando entraría en producción y cuánto costaría esta operación. En el caso de los pozos Kronos y Gorgon, vamos a salir a un data room para buscar socios estratégicos que quieran venir a invertir en el desarrollo de esos activos. Estos proyectos son 100% de Ecopetrol.



EE. UU. le dejó de comprar petróleo a Venezuela y ha buscados otros mercados, como el de Colombia...



Las ventas de crudo al Golfo de México (35%) y a Asia (34,8%), han sido prácticamente iguales, y suman 285.000 barriles de los 408.000 que exportamos. Pero se han vendido 50.000 barriles adicionales a puertos tanto en la costa Este, como en la Oeste. Hace un año la cifra en ventas en el Este fue 5.500 barriles, para este trimestre el resultado fueron 33.000 barriles. Y en el Oeste 12.700 en el primer trimestre del 2018, y entre enero y marzo se colocaron 18.000 barriles. La mitad de las exportaciones de Ecopetrol se van para los EE. UU.



¿Por qué se ha valorizado el crudo de Ecopetrol en el mercado internacional?



El diferencial ha tenido un buen comportamiento. Y a lo largo del año puede mejorar. Pero sí ha habido un impacto en cuanto a la expectativa de los descuentos. Al cierre del trimestre, el diferencial de la canasta de venta de crudo registró -US$7,6 dólares por barril, nivel similar a los -US$7,3 dólares por barril alcanzados en el mismo periodo de 2018. No hay duda que a futuro nos pagarán mejor el crudo.



En el segmento de refinación, se ha registrado un aumento en la carga/día tanto para Cartagena, como para Barrancabermeja...



En el caso de Cartagena son 10.000 barriles más en promedio que hace un año, ya que se pasó de 144.000 a 155.000 barriles. Y allí se producen unos crudos de alta calidad. En Barrancabermeja, se registró una carga promedio de 196.000 mil barriles, debido a la parada programada de la unidad de Hidrotratamiento de Diésel (HDT). Este mantenimiento permitirá la producción de aproximadamente 66.000 barriles de diésel virgen con un contenido de azufre entre 10 y 15 partes por millón.



El segmento de transporte sigue sacando la cara por el negocio...



En el primer trimestre se registró un mayor volumen de transporte de crudo y llegó a 1.130.000 barriles transportados. Este creció cerca de 11% frente al mismo período del año pasado, apalancados por la mayor producción. Se realizaron ocho ciclos de reversión en el oleoducto Bicentenario, que permitieron mitigar el impacto de los ataques al oleoducto Caño Limón – Coveñas.



¿Cómo le fue a la compañía en las variables de ahorros y eficiencias?



Las eficiencias llegaron a $487.000 millones en el primer trimestre. Y en el acumulado de los últimos cuatro años los ahorros han llegado a $10 billones. Y esta posibilidad de tener ahorros en pleno programa de transformación es de resaltar.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio