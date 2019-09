Polémica revive pelea entre operadores de telecomunicaciones

Los principales operadores de telecomunicaciones que operan en el país libran otro rifirrafe, esta vez por una disputa con Avantel por la tarifa aplicable al roaming automático nacional (RAN).



Este modelo (RAN) da la posibilidad de que un operador que no tenga infraestructura de redes utilice la de otros por prestación. Se trata de un modelo de subsidio que se da a nuevos actores en el mercado que carecen de redes con un plazo de cinco años.



La idea es que los operadores que recién entran al país pueden pagarles a otros por usar su infraestructura de telecomunicaciones, pero con el compromiso de construir sus propias redes.



El 13 de noviembre del año pasado culminó el periodo en el que Avantel podía acceder a este servicio con una tarifa especial, pues la Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRC) no prorrogó el permiso.



De esta manera, a partir de este 2019, la compañía debía pagarles a Claro, Telefónica y Tigo el valor completo por el uso de sus redes en Colombia. Sin embargo, según argumentan, Avantel está en deuda y les debe una suma superior a los 50.000 millones de pesos, pues continúa pagándoles la tarifa anterior.



De acuerdo con Claro, "desde noviembre del año pasado, Avantel se ha

negado a pagar la tarifa de operador establecido por el uso" del RAN. "Esta tarifa está definida en la regulación y así lo confirmaron tanto la Comisión de Regulación de Comunicaciones, como la misma Superintendencia de Industria y Comercio", indican.



Por su parte, a través de un comunicado Avantel indicó: "Actualmente no existe ninguna deuda vencida con ningún operador. Lo que ocurre es que nos encontramos en una disputa entre operadores sobre cuál debe ser la norma aplicable para calcular la tarifa de RAN (Roaming Automático Nacional). (...) La noticia no es nueva, lo que resulta extraño es que salga a la luz justo cuando mejoramos nuestra oferta comercial".



"Desde Avantel reafirmamos que venimos pagando una cantidad de dinero importante mensualmente, acorde a lo establecido por las ordenes particulares que es aproximadamente entre 10.000 y 11.000 millones de pesos mensuales a los tres operadores de mayor escala", sostiene Avantel.



No obstante, el debate ha llegado a la CRC y a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con motivo de que se logre a una solución.



Pero mientras la SIC no ha emitido declaraciones sobre el tema, con la entrada en vigencia de la ley de la modernización del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), varios de los debates que adelantaba la CRC, entre ellos la posible dominancia en el mercado de los datos por parte de Claro, quedaron en pausa.



De los tres comisionados que hacían parte de la CRC a inicios de este año, hoy solo se encuentra Carlos Lugo Silva, pues como contempla la ley, el nuevo regulador convergente para las TIC tendrá una nueva conformación.



En la nueva Comisión, cuyos integrantes no están completos todavía, estarán la ministra TIC, Sylvia Constáin, un comisionado designado por el Presidente, que es Camilo Jiménez, un comisionado elegido por canales regionales de televisión y dos comisionados escogidos por concurso que hará el Departamento Administrativo de la Función Pública. Para este último, la convocatoria apenas se abrió este lunes.



La semana pasada, Avantel recibió la orden de cesar la difusión de todas las piezas publicitarias de servicios ilimitados con restricciones por parte de la de la SIC, con posibles sanciones de hasta con 15.000 salarios mínimos.



