‘Por ahora, no tenemos interés en abrir los cines tradicionales’

El cierre total de las salas de Cine Colombia en el país por cuenta de la pandemia del coronavirus, que inicialmente se estipuló por diez días, completará el próximo 14 de agosto cinco meses. Una decisión que ha traído para la empresa un impacto económico que está en evaluación pero que privilegia la salud, pues la suspensión de las proyecciones llegó incluso antes de que el Gobierno decretara el aislamiento total en el territorio nacional.



“Fuimos de los primeros en cerrar porque teníamos una responsabilidad muy grande, no solo con nuestros clientes, sino también con nuestros empleados, y ese fue el motivo primordial de porqué tomamos la decisión de cerrar mucho antes que cualquier empresa de Colombia y antes de que el Gobierno decretara un cierre obligatorio”, contó Munir Falah, presidente de Cine Colombia, al respecto.



Y como cualquier compañía en tiempos de pandemia Cine Colombia se reinventó con dos nuevas apuestas para su portafolio de servicios. La primera se trata de una plataforma a través de la cual sus clientes pueden ver contenido vía streaming, llamada Cineco/Plus, con títulos de películas independientes, documentales, entre otros.



La segunda tiene que ver con el regreso de los autocines en Colombia y estaría próxima a concretarse debido a que en el más reciente decreto de extensión de la cuarentena el Gobierno dio vía libre a la "proyección fílmica, conciertos y artes escénicas realizadas bajo la modalidad de autocines-autoeventos, sin que se generen aglomeraciones, en los términos que establezca el Ministerio de Salud".



Esta decisión fue celebrada por Falah y la calificó como “muy satisfactoria” dado que se reconoce la diferencia entre un autocine y los cines tradicionales. “Nosotros ya radicamos como industria en la Secretaría del Distrito y en el Ministerio de Salud los protocolos de bioseguridad que estamos proponiendo para el sector. En el caso particular de Cine Colombia vamos a ir inclusive un poco más allá, pues queremos ser más exigentes de lo que normalmente hace una empresa”, anotó Falah.



Así las cosas, esta en manos del Ministerio de Salud pronunciarse sobre los protocolos para el sector y de esta manera serán las administraciones locales quienes deberán aprobar en última instancia la apertura de estos espacios.



No obstante, Falah enfatizó que el primer autocine que se abrirá, de los cuatro que la empresa inaugurará, será el que está ubicado en el Centro Comercial Unicentro. “Los otros se habilitarán en Chía, Cali y Medellín.



En lo que tiene que ver con el cine tradicional, el directivo recalcó que, como está la situación mundial y de Colombia respecto a la pandemia del coronavirus, Cine Colombia no tiene ningún interés en abrir estos momentos las salas tradicionales. “La situación todavía no está apta para apertura, seguimos dando mucha prioridad a la salud de clientes y empleados. Por ahora, no tenemos ningún interés en abrir”, destacó.



Asimismo, indicó son pocos los espacios arrendados en los centros comerciales y en la mayoría de los casos han podido llegar a acuerdos con los arrendadores. Mientras en lo que tiene que ver con el manejo de la nómina, Falah comentó que a los empleados se les está reconociendo el auxilio covid que es el equivalente al 50% del salario básico.



Finalmente, sostuvo que estima que la compañía vuelva a las cifras que manejaba antes de la pandemia a mediados del 2022. Lo veo muy difícil para este año, incluso para el año entrante veo difícil que se pueda llegar a los niveles que teníamos con anterioridad”, puntualizó.



