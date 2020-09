Por causa del covid-19, ¿está su estilo de liderazgo en una UCI?

La crisis del Covid-19 ha sido una prueba para el liderazgo de las organizaciones. Todo lo que se habló, se leyó y se aprehendió acerca del liderazgo efectivo está siendo puesto a prueba con la pandemia.

No existe un liderazgo para la crisis. Más bien son las crisis las que ponen a prueba el liderazgo, y requieren que los líderes expresen algunas de sus características en una mayor proporción que otras. Adicionalmente, los líderes necesitan generar estrategias para afrontar y pasar la crisis de una manera exitosa.



Pero, ¿cómo saber si usted está pasando la prueba? y ¿qué características de liderazgo está probando la pandemia? Las siguientes son algunas características de los líderes altamente efectivos que están siendo probadas por la pandemia.



Su honestidad

Cuando llegan las crisis lo primero que se pone a prueba son los valores. Generalmente son la honestidad y la excelencia los valores que más son cuestionados. Las crisis, como la del covid-19, llegó casi sin avisar y muchos líderes empresariales tuvieron que cerrar sus organizaciones dejando, en algunos casos, pérdidas inmensas para sus empresas. Pero más allá de esto, la presión que genera la falta de dinero para pagar nóminas, proveedores y demás hace que sus valores estén bajo una prueba de fuego. Por tanto, resistir ceder ante la presión demuestra su calidad de liderazgo.



La confianza en sus colaboradores

La crisis del covid-19 envió a la mayoría de los empleados a sus casas, lugares donde el líder no puede observar si el colaborador está haciendo lo que debe hacer o no, por lo que la confianza se pone a prueba. Un líder altamente efectivo corre un sano riesgo al confiar en sus colaboradores. Y es que el confiar conlleva a dejar que los colaboradores hagan y cumplan con la tarea de manera excepcional. Además, son los colaboradores los que realmente pueden hacer que una organización prospere al dar la milla extra. Es claro que esta confianza se da con una clara especificación de las ordenes y funciones seguido de un normal monitoreo.



Su competencia para el cargo

La crisis está probando si usted es o no competente para el cargo. Cuenta un autor que “Marion Folson, entonces uno de los principales ejecutivos de la compañía Eastman Kodak, dio una vez este consejo a Willard C. Butch, miembro de la junta de directores de la corporación Chase Manhattan: ‘Bill, vas a descubrir que 95% de todas las decisiones que tendrás que tomar en tu carrera las pudo haber tomado también un bachiller medianamente inteligente. Sin embargo, te pagarán por el 5% restante”. Ese 5% restante en muchos casos es el momento de la crisis. La mayoría de las decisiones del día a día (95%) son repetitivas y relativamente fáciles de tomar, pero el liderazgo es probado en ese 5% restante. Allí es donde se ve la competencia del líder.



Su visión

Sabemos que una visión no es fácil de alcanzar. Que en el camino se presentan obstáculos grandes y pequeños, y que el Covid-19 ha sido un obstáculo gigante para algunas organizaciones, y para otras, una oportunidad. La pandemia es una buena forma de probar qué tanto creía usted en su visión. Este es el momento de, o halar más fuerte hacia su visión, o reconsiderarla.



El liderazgo es una decisión y como tal, aquel que desea ser líder -no jefe-, debe asegurarse de incorporar en su ser esas cualidades y características que diferentes estudios han determinado poseen los líderes. Las mencionadas en este artículo son algunas de ellas que han resultado de los estudios de autores como Kouzes y Posner, John Maxwell, Steven Covey, Daniel Goleman, entre otros.



Rodrigo Arturo Zárate

Docente investigador CESA