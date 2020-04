Por crisis, aumentan licencias de educación virtual: Pearson

Hay una explosión en el uso del aprendizaje en línea. Así lo advierte Sebastián Rodríguez, Director de Pearson para Hispanoamérica, multinacional especializada en crear contenidos y plataformas educativas.



(Lea: Comunicaciones, un servicio esencial, pero no gratuito)

¿Se aceleró la educación virtual?



Hablando en particular, de Colombia, lo que también pasa en todos los países de Latinoamérica que yo manejo, es que uno de los sectores que se vio afectado por esta situación es la educación: escuelas y universidades que eran presenciales se vieron forzadas a cerrar sus establecimientos y, en el mejor de los casos, esa educación que era presencial se debió transformar a digital. Estamos hablando de casi el 98% de toda la educación que se ofrece en la región.



¿Es educación virtual realmente?



Se está dando un cambio de paradigma. Hay modelos digitales que no se usaban o se utilizaban a medias porque esto va más allá de dictar clase por teleconferencia.



¿Hay que preparar al estudiante?



Diferenciaría mucho los que son los alumnos pequeños, desde preescolar hasta sexto grado, porque es muy difícil que se enfoquen y estén concentrados. En general, el estudiante está en la casa donde hay muchas más posibilidades de distracciones: no todos tienen los dispositivos adecuados y suficientes, ni la capacidad de banda ancha. Hay factores que hacen que el alumno no pueda darle seguimiento a la clase de forma debida.



¿Qué más habría que considerar?



La cantidad de horas en la cual los niños pueden estar frente al computador y de eso podrán hablar los médicos. Pero también tiene cosas buenas: el tiempo de clase se revaloriza, los alumnos pueden tener actividades divertidas con interacción.



¿En qué punto puede quedar la educación?



Creo que después de esto, las escuelas y las universidades repensarán una educación mixta.



¿Cambia la forma de evaluar?



Para poder evaluar eficientemente debe haber una transformación de contenidos y metodologías. Es mucho más complicado hacerlo con la misma rigurosidad que se hacía de manera presencial. Entonces empiezan a jugar en la calificación las variables tecnológicas que mencionaba antes. Eso se debe tener en cuenta porque en una educación virtual hay una serie de requisitos tecnológicos que el alumno debe asegurar.



Hoy es difícil lograr los estándares porque no fue una ida ordenada hacia la virtualidad sino que fue forzada.



Además, hay que diferenciar entre el Calendario B que ya tiene un 80% de las clases ya hechas lo que permitirá más fácilmente la evaluación, mientras que en el Calendario A todo va a depender de cuándo se pueda volver a las clases. Por ahora se dice que en junio, pero no se sabe si esto va a continuar. Entonces, se agregará un desafío adicional a las escuelas que tengan que evaluar.



Se ha llegado a debatir que todos los estudiantes aprueben o repitan el año ¿qué opina?

En el caso de Pearson vimos una explosión en el uso del aprendizaje en línea. Nuestras plataformas han aumentado 5, 6 y hasta 7 veces la cantidad de tráfico, por usuarios frente antes de la pandemia.



Entonces sí hay herramientas y nosotros, la empresa de educación más grande del mundo, ha puesto a disposición algunas plataformas de forma gratuita que han ayudado a profesores y a padres. Y estamos ayudándoles a llevar adelante y de la mejor manera el vacío que ha dejado el cierre de escuelas y universidades.También hemos visto que del otro lado hay un apetito por los recursos digitales, en algunos casos. Nuestras plataformas, específicamente en Colombia han aumentado el 2.000% y esa demanda ha aumentado día a día.



Antes del cierre de marzo, nosotros habíamos superado en tres veces la cantidad de licencias anuales que nosotros habíamos dado en el 2019.



Ya en marzo habíamos triplicado la total venta anual de esas licencias. Creo que muchas compañías de educación estamos haciendo un esfuerzo muy grande para garantizar que los alumnos no se atrasen tanto en el año escolar.



¿Qué tanto interés ha surgido de parte de los ejecutivos de capacitarse más por estos días?



Ha aumentado, sin duda. En nuestro caso, el año pasado abrimos la división de Pearson Corporate y en Colombia la veníamos usando con muchas empresas y hemos visto una gran demanda para lo que es estudio de las habilidades blandas y mayor inscripción en inglés virtual, por ejemplo.