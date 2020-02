‘Por el error de uno no podemos pagar todos y menos la subasta’

A un día de que el Ministerio de las TIC haga oficial la expedición de los actos administrativos particulares de asignación de permisos de uso del espectro radioeléctrico tras la subasta del espectro de 700MHz y 2.500 MHz, Juan Carlos Archila Cabal, presidente de América Móvil en Colombia, de la cual Claro es subsidiaria, señaló la importancia de no dañar el proceso de la subasta por el error de un operador y menos impedir el acceso del país a las tecnologías.



(Lea: Subasta del espectro: el jueves hay respuestas)

¿Qué puede pasar este jueves?



La resolución del proceso de subasta de 700MHz y de 2.500 MHz estipulaba que la asignación de los bloques debía hacerse a más tardar para esa fecha, lo que puede pasar es que se le de respaldo a un proceso que estuvo muy bien hecho y preparado.



(Lea: ‘Lo que sucede con la subasta del espectro no da seguridad al sector’)



Fueron cerca de ocho meses trabajando en la subasta, incluso, antes con la aprobación de la ley TIC pues se estipula todo el marco legal y se cambio la esencia de como usar el espectro en Colombia y ahí somos pioneros.



(Lea: Así respondió MinTIC a la Procuraduría por la subasta del espectro)



Pues modificamos que el Estado vendía el espectro y lo entregaba a un tercero a cambio del dinero, ahora con la ley TIC, se pone este recurso en favor de los colombianos y las empresas se comprometen en darles servicio a las personas que jamás han tenido el acceso porque no era económica mente viable.



El proceso fue transparente, se hicieron todos los pasos, tuvimos la oportunidad de hacer nuestros comentarios, de hacer pruebas y de participar.



Lo que en Claro esperamos que pase, es que se tome una decisión entendiendo que las reglas de la subasta eran muy claras, todos las conocíamos, estuvimos en sesiones de entrenamiento dos días enteros para estar calificados en como debía suceder la puja y así como se desarrolló ahora también se debe pensar tomar una decisión al respecto.



¿Qué piensan que hará el Ministerio de las TIC ?

​

El Ministerio debe tomar una decisión sobre la solicitud de Partners de renunciar a un bloque de 2.500 MHz, y lo debe hacer de la misma forma en que lo haría con cualquier otro operador, debe ser el mismo tratamiento.



Se debe actuar con el apego a la normatividad. Las subastas en Colombia están normadas, regladas y son perfectamente transparentes.



La actuación del operador se dio por un error y se dio con total libertad. Lo que no debe suceder es que por esto se afecte el proceso mismo, no puede ser que un error de un privado se convierta en problema de un Ministerio, de la industria o de los colombianos.

Por el error de uno, no podemos pagar todos y es que esas inversiones y compromisos en el aire nos preocupan mucho.



Entonces, ¿por qué se dan tantos comentarios en contra del proceso?

​

Son varios intereses en dónde lo que hace el Ministerio es crear un esquema para que los operadores puedan participar en igualdad de condiciones y eso es algo que a veces no gusta.



En nuestro caso, nosotros nos sentimos muy cómodos de estar en igualdad de condiciones porque así debe ser la competencia y así fueron creadas las reglas del juego, iguales para todos.



¿Qué es lo que está pasando con Partners?



Un jugador, juega y dice me equivoqué y por eso mismo ya no puedo cumplir mis compromisos.



Este es un proceso serio, que se ha hecho con la rigurosidad del caso, que además tiene un impacto tremendo para el país, que realmente apunta a una atracción de inversión extranjera en gran escala y que además llevará servicio a muchas personas que actualmente no lo tienen en donde viven y trabajan y en esas más de 3.600 localidades.



Todos nos comprometíamos y sabíamos las inversiones que estarían detrás y que traerían para todos los colombianos mejores velocidades y una renovación tecnológica que es parte de las exigencias.



Los colombianos deben entender que este tema es de suma importancia y que es un cambio paulatino que requiere más recursos.



Esta no es la última subasta, ¿cómo se debe tomar esa decisión?

​

Pensando en eso el Ministerio debe pensar en darle seguridad a las futuras subastas, tiene que haber una consecuencia a ese error.



Nosotros como terceros en este proceso tuvimos que en el marco del proceso administrativo, contestamos al Ministerio a la solicitud, y en los espacios de entrenamiento se dijo que no había espacio para los errores.



Hay que honrar los compromisos y hay que ser serios, no se puede devolver una parte del espectro, la subasta era por el total y no funciona así. Esperamos que la regla nos aplique a todos.



¿Cuál sería el mensaje del Ministerio si llega a permitir la entrega?

​

Diría que ahí el Ministerio estaría dando un problema de inseguridad jurídica para los próximos 20 años, para los que hemos invertido por largo tiempo en el país y que pensamos seguir haciéndolo por más de 100 años.



Este es un negocio donde la inversión es muy grande y donde los recursos los aportamos jugadores privados, por eso debemos ser serios al respecto.



Además, los colombianos quieren algo muy importante y es tener confianza en quienes les prestan un servicio por los próximos 20 años, porque ahora las subastas son a largo plazo y mínimo requieren que las compañías aporten por dos décadas en el país.



Es importante no dejar ese mensaje en el mercado, como se va a confiar en una empresa que no cumple con sus compromisos, que no conecta a las personas que lo necesitan.

Nosotros siempre cumplimos y eso no quiere decir que no tengamos retos, pero lo hacemos en favor de los colombianos.