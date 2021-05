Por fusión con Avantel, Wom perdería estatus de entrante

La resolución 6127 de la Comisión de Regulación de Comuniciones (CRC), además de resolver un conflicto entre Partners Telecom Colombia y Comcel por la interconexión, estableció una diferenciación entre ser un operador establecido y uno entrante, condición que al parecer podría perder Wom al fusionarse con Avantel.



(Lea: Wom se fusionará con Avantel y fortalecería su conectividad)

El anunció hecho le saldría más costoso al nuevo cuarto operador que pagarle las deudas que tiene Avantel por $57.000 millones con Claro, con Tigo por $45.000 millones y con Movistar por $40.0000 millones, valores que debe Avantel por concepto de Roaming Automático Nacional (RAN), es decir, el valor que un operador que tiene menos antenas paga a otro con más despliegue para usarlas y garantizar su cobertura nacional.



(Lea: Claro habilitó acceso a Wom a su red de cobertura nacional)



Por lograr interconexión con Claro sin la que Wom no podía iniciar operaciones en el país y que se completó el pasado 6 de mayo,la CRC estableció en el artículo 2.1.3.6. de la resolución 6127 que se debe aplicar el régimen de remuneración diferenciada en materia de operador entrante y uno establecido en el mercado nacional como Avantel.



(Lea: Más de un millón de personas han cambiado de operador)



Además que para evitar esas confusiones de redes entre las dos empresas de Partners, Wom tiene que establecer desde que red se están haciendo las llamadas incluso con Avantel y en caso de ser de la red del ultimo operador pues, se considera como tráfico de un operador ya establecido y no de uno entrante como ocurre con Wom.



La diferencia en la tarifa está en -45% del valor por cinco años y en la medida en que las redes se integren operativa y tecnológicamente desaparecería la consideración de operador entrante.



Chris Bannister, CEO de Wom estableció que “la condición de entrante se le dio durante proceso de asignación del espectro de 700 MHz y 2500 MHz a Partners para Wom y que con la fusión no se afecta”.



La resolución 6127, no sería el sustento legal en una fusión sino que le correspondería a la Superintendencia de Industria y Comercio y dicha decisión aún se está estudiando.



El trámite puede demorar 3 meses si no hay solicitudes de información adicionales y si llegan a existir podría tomar entre 6 y 8 meses.



Ahora el trámite del pago de las deudas de Avantel no podría estar a final de mes como lo espera Tigo pues la empresa está en reorganización y las deudas tienen una priorización.



