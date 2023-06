ABC del negocio por el que Grupo Éxito cambiaría de propietarios

Cuando se pensaba que la compra de Grupo Nutresa por parte del Grupo Gilinski podría ser el mayor negocio del año en el país, aparece en el escenario de los negocios la posibilidad de otra importante transacción, esta vez en el retail.



Se trata de la posible venta del Grupo Éxito por parte de su socio mayoritario, el Grupo Casino, de Francia.



Éxito es la sexta empresa en ventas del país y la más grande del sector con $15,1 billones, según el más reciente informe sobre el balance financiero del 2022 de la Supersociedades.



Por su parte, las utilidades el año pasado ascendieron a un total de $99.072 millones.

Su valoración de mercado era de $5,37 billones al corte del viernes 23 de junio, según el registro de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).



Grupo Éxito fue fundada en 1949 con un almacén de telas en Medellín por Gustavo Toro Quintero y con el paso de los años ha expandido su operación con varias adquisiciones, siendo la centenaria Carulla una de las más importantes. Igualmente se ha extendido a nivel internacional y hoy está en Uruguay y Argentina. Tiene 636 almacenes.



Ayer, en la madrugada, y sin mayores detalles, Casino sorprendió con el anuncio desde París sobre el deseo de desprenderse de su filial brasileña Grupo Pao de Açucar (GPA) y la colombiana Éxito, como parte de su estrategia para reducir su importante deuda y garantizar su sostenibilidad económica.



Esta es una de las medidas anunciadas públicamente el lunes para “reforzar la liquidez” y garantizar una “estructura de capital perenne” del grupo, que cerró 2022 con una deuda de 6.400 millones de euros (6.970 millones de dólares).



Días atrás había dado señales en ese esfuerzo de reducir su nivel de endeudamiento.



La semana pasada anunció la venta de su participación del 11,7% en el grupo brasileño Assai por 404 millones de euros (440 millones de dólares).



Presencia y objetivos

Éxito Archivo particular

Las actividades de Casino en América Latina representaron el año pasado una facturación de unos 17.800 millones de euros (unos 19.400 millones de dólares), un poco más de la mitad del total del grupo ese año: 33.600 millones de euros (unos 36.600 millones de dólares), según el reporte de AFP.



A fines del año pasado, la empresa basada en Saint-Étienne, sureste de Francia, contaba con casi 1.000 tiendas en Brasil y más de 2.100 en Colombia, así como 33 en Argentina y 96 en Uruguay.



Tres cuartas partes de sus 200.000 empleados trabaja en Suramérica.



El grupo lucha desde hace años para desendeudarse y ahora espera reducir su deuda a la mitad en el marco de un procedimiento de conciliación que puede durar hasta el 25 de octubre.



Espera convertir en capital “al menos todas las deudas no garantizadas”, es decir más de 3.000 millones de euros (3.200 millones de dólares). Esto significa que los acreedores que le prestaron este dinero, en lugar de recuperarlo, se convertirán en accionistas del grupo.



El multimillonario checo Daniel Kretinsky, que controla el 10% de las acciones de Casino, propuso a varios acreedores intercambiar hasta un 40% de la deuda por liquidez o acciones, o ambas. Este empresario y el multimillonario francés Marc Ladreit de Lacharrière defienden una de las ofertas para hacerse con el control del grupo.



La otra oferta, presentada por el trío de empresarios franceses Xavier Niel, Matthieu Pigasse y Moez-Alexandre Zouari, también prevé proponer a los acreedores de casino la oportunidad de “reinvertir en capital”.



El Impacto

Tras el despliegue a la noticia proveniente de Casino el precio de la acción del Éxito se situó en $4.200, con un crecimiento de 1,47% en la jornada de ayer. Este valor no se veía desde hace un año.



El precio de la acción ha subido desde mediados del año pasado y con fuerza desde enero, 23,53%, cuando estaba en $3.400.



Desde las primeras horas de la mañana, cuando se conoció la intención de Casino, los conocedores del sector y los analistas empezaron a evaluar los efectos que podría generar esta operación si se concreta y lo que sucederá en adelante. Sin embargo, hasta el momento hay más preguntas que certezas.



Ómar Suárez , gerente de Renta Variable de Casa de Bolsa, explicó que la información que entregó Casino es “bastante preliminar”.



Sin embargo, dijo que pronto se realizará la operación de escisión de acciones de Éxito respecto a GPA, que es la actual accionista controlante de la cadena de comercio que opera en Colombia. Esto permitirá que la empresa quede con BDRs en Brasil, ADRs en Estados Unidos y acciones en Colombia.



Esto “es para liberar valor o para que se reconozca mejor el valor tanto de la operación de Brasil (GPA), como de la operación en Colombia, Uruguay y Argentina, donde está Grupo Éxito”, planteó Suárez.



“No sé si estás movidas estén relacionadas con un mejor valor para una posible desinversión futura de Casino”, dijo el experto.



De hecho, al final del día, Grupo Éxito, solicitó información sobre sus intenciones a Casino, como también lo hizo GPA.



“GPA y Éxito son activos susceptibles de ser vendidos en el marco del plan de venta de activos a tres años de Grupo Casino y, a la fecha, no existen hitos ni procesos de venta en curso para GPA. El único proyecto activo en este momento que implica a estas dos empresas es la segregación de los negocios de Éxito y GPA”, dijo.



Éxito, por su parte, insistió en que sigue la operación de segregar los negocios de Éxito y GPA como lo ha hecho en los últimos meses y que mantendrá su plan estratégico de expansión y fortalecimiento.



