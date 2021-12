Por qué Colombia es el mayor mercado para Scania en vehículos a gas

Archivo particular

La compañía sueca Scania ha asumido el liderazgo en la producción de camiones y buses impulsados por energías limpias y Colombia se ha convertido en uno de sus mercados claves. Desde su planta principal en Södertälje (Suecia), en la cual la compañía tiene también su centro de investigación y desarrollo y su 'hub' logístico, Nicolás Camacho, gerente de producto de Buses de Scania para Latinoamérica, conversó con Portafolio sobre la visión que tiene la compañía de sus negocios en el país y las perspectivas a futuro.



¿Cómo está el mercado colombiano para Scania?



En el mercado de fuentes limpias se ha hecho un trabajo muy fuerte en el desarrollo de la tecnología a gas. Hoy en día Colombia es el mercado más grande de vehículos de este combustible para Scania en el mundo y entre 2019 y 2020 fue el segmento de mayor venta de buses a nivel global para la marca. Además, se ha empezado a desarrollar el mercado de camiones con la introducción de vehículos a gas para diferentes clientes.



¿Cuántas unidades están comercializando?



En l año 2020 fueron alrededor de 900 unidades de buses, y en 2019 alrededor de 700 vehículos. Para las figuras del mercado de camiones también tuvimos ventas.



Tras la adquisición de nuevas flotas por parte de los sistemas, ¿qué vendría en ventas para 2022?



Es algo muy relacionado con el proceso de reposición de flotas de los sistemas masivos. Sigue pendiente una reposición importante en el sistema de Bogotá, y estamos viendo cómo podemos participar en este mercado con nuestras soluciones sustentables.



¿Qué presencia tienen actualmente en los sistemas de transporte?



Nuestra presencia está en el Sistema Integrado de Transporte (SITP) de Bogotá, tanto en Transmilenio como en todo el sistema, también en Cartagena con los buses de Transcaribe, y también en Barranquilla con Transmetro, tenemos algunas unidades en el MÍO de Cali y en otro sistema.



¿Qué planes tienen para el segmento de camiones?



Son diferentes aspectos. En camiones hemos empezado un trabajo importante. Scania ya tiene presencia en el sistema de recolección de basuras de Bogotá, también en el sistema de recolectores de la ciudad de Villavicencio, y ha comenzado a trabajar fuerte con ciertos socios estratégicos en el sector de carga pesada, con vehículos de transporte de larga distancia y la introducción de la tecnología a gas.



Ya hay un camino recorrido, la idea es seguir creciendo en el sector de distancias largas y también trabajar en los sectores cañeros y de minería.



¿Cómo está la infraestructura para carga eléctrica y de gas en Colombia?



Con los vehículos de tecnologías alternativas hemos tenido un éxito importante con los vehículos a gas. Se ha trabajado de la mano con los proveedores y de esa forma se ha asegurado mantener la infraestructura de carga. Con otras tecnologías aún está en desarrollo el tema eléctrico, estamos verificando la viabilidad económica, y también la viabilidad ambiental, para hacer una introducción de este tipo de vehículos. Además, evaluamos para saber cuándo se tendrá esta tecnología en el país.

Al ser Colombia un mercado estratégico, ¿han pensado en invertir en el país para ensamblaje?



En el tema de ensamble, Colombia es un mercado interesante en el tema de volúmenes de buses, pero aún así, la escala de producción que se mantiene solo teniendo las dos plantas que se tienen, la de Sao Paulo (Brasil) y la de Södertälje acá en Suecia, da una mejor economía de escala.



A pesar de eso, cuando se hicieron los proyectos de Transmilenio, se llevaron los chasis en un nivel de ensamble que se llama SKD o Semi-Completely Knocked-down para optimizar todo el tema de transporte, y se hizo un ensamble intermedio localmente en Colombia para ese tipo de proceso.



¿Qué tanto los ha afectado en la producción de Scania la crisis global de cadena de suministros?



A nivel central, los impactos más fuertes que ha sufrido Scania han sido, al igual que toda la industria, con la disponibilidad de semiconductores. Ese ha sido el factor que ha hecho que en el pasado hayamos tenido que frenar ciertos días de producción dado a que nuestros proveedores no han tenido la capacidad de entregar estos componentes. Pero además de esto, no ha habido un impacto significativo hasta el momento.



¿Cuántos empleos está generando Scania?



A nivel global Scania tiene presencia en más de 100 países de forma directa, ya sea por medio de unidades de producción o unidades comerciales. Son alrededor de 50.000 empleos directos y en Södertälje entre las diferentes fábricas y edificios se tienen alrededor de 15.000 empleados.



¿Tienen planes de expandirse en Larinoamérica?



Al momento se planea mantener la estructura de producción global, se han desarrollado las dos plantas de producción, tanto la de Suecia como la de Brasil, para mantener lo que llamamos un nivel de producción global, con el mismo nivel de calidad y de desarrollo. Habría que ver más adelante. No se prevé hacer otras inversiones adicionales a la que ya se hizo el año pasado con la unidad de producción de China.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio