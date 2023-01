Coltejer retiró la solicitud de despido colectivo ¿qué pasó?

Coltejer, que es la textilera más antigua de Colombia, radicó ante el Ministerio de Trabajo un desistimiento y archivo de una solicitud de despido colectivo que había radicado semanas atrás.



La empresa argumenta que es “teniendo en cuenta que el número de trabajadores disminuyó a menos de 10 trabajadores". Según un comunicado de Coltejer se confirmó que habría terminado la mayoría de los contratos a través de acuerdos de transacción.

Asimismo, aclararon que por ahora no se encuentran en proceso de liquidación ni disolución. En este momento están arrendando las bodegas ubicadas en Itagüí, Antioquia.

Cabe recordar que en mayo de 2021, a través de una carta dirigida a la Superintendencia Financiera, la empresa argumentó que “la solicitud de despido colectivo radicada ante el Ministerio del Trabajo, se presentó teniendo en cuenta que la empresa lleva más de 120 días con suspensión de actividades”.



En dicha misiva, Coltejer aseguró que esperaba despedir a 54 trabajadores para quienes tenía listos todos los recursos establecidos en la ley en el cumplimiento de las liquidaciones.

Junto a ello, señalaron que “a pesar de su inoperancia ha mantenido los esfuerzos para pagar las obligaciones pensionales, laborales, fiscales y civiles de la compañía. Con esto al día, buscan generar un espacio que les permita tomar decisiones sobre el futuro operativo de la empresa”.

Coltejer explicó que luego del confinamiento, consecuencia del covid-19, no reanudó su operación productiva y por eso no tiene los ingresos necesarios para sostener los costos de su reactivación.



Asimismo, aclararon que los esfuerzos de la administración se estaban concentrando en pagar las obligaciones pensionales, laborales, fiscales y civiles. Con esto al día, buscan tomar decisiones sobre su futuro operativo.

Incluso, Coltejer venía reportando pérdidas tras detener sus operaciones en el mercado desde 2021. Para ese momento las salidas fueron de $120.923 millones en ese año. En 2020 fueron de $94.631 millones.

La textilera más antigua del país fue fundada en 1907 bajo el nombre Compañía Colombiana de Tejidos por Alejandro Echavarría e Hijo y R. Echavarría & Cia. En sus inicios tenía 1.000 de oro inglés, 12 trabajadores y 4 telares.

Para 1909 fue la inauguración oficial de la empresa. El 20 de febrero de 2001, “como consecuencia de la liberación de las importaciones, la revaluación de la moneda colombiana y el contrabando textil, nos acogemos a la ley 550/99 con el fin de renegociar las acreencias y así seguir siendo viables”, cuentan en su página oficial.

Luego, en 2006, pusieron en funcionamiento la plata de producción de índigo con capacidad de producir un millón de metros mensuales. Dos años después, en 2008, el Grupo Kaltex de México adquirió la mayoría de las acciones de la empresa por un acuerdo de salvamento.

PORTAFOLIO