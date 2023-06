Razones por las que GPA rechaza oferta de Gilinski por Grupo Éxito

Almacenes Éxito informó anoche que la Compañía Brasileña de Distribución (GPA) por unanimidad de sus miembros y con la recomendación de sus asesores, rechazaron la oferta del empresario colombiano Jaime Gilinski de adquirir el 96,52% de las acciones de la cadena colombiana.



GPA dijo que el precio ofrecido no refleja parámetros adecuados de razonabilidad financiera para una transacción de esta naturaleza y, por tanto, no atiende a los mejores intereses de GPA y de sus accionistas.



Además, la compañía brasileña resaltó que el proyecto de segregación de los negocios de GPA y Éxito, continua en curso, conforme ha sido anunciado al mercado, “estando pendiente únicamente una declaración de efectividad del registro del Formulario 20-F de Éxito por parte de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos (SEC) y la obtención de las aprobaciones regulatorias por parte de las autoridades colombianas para su cierre”.



GPA dijo que mantendrá informados al mercado sobre la existencia de nuevos hechos materiales relacionados con estos asuntos.



La propuesta que Gilinski le presentó a GPA para hacer una oferta pública de adquisición (OPA) por el 96,52% de las acciones de Almacenes Exito por US$836 millones implica un pago por acción de $2.782,50.



Esta última cifra representa una disminución del 34% frente al valor que el título de la empresa de comercio alcanzó el miércoles, día de la propuesta ($4.200), aunque ayer jueves cerró en la Bolsa de Colombia en $4.100, con una caída del 2,38%.



Gilinski planteaba que hasta el 7 de julio habría plazo para que GPA y su dueño, el Grupo Casino de Francia acepten el ofrecimiento.

Ayer sí se sintió la caída en el precio de la compañía francesa en la Bolsa de París, que bajó el 32%.



Esto coincidió con las dificultades financieras que atraviesa Casino, controlante de la empresa colombiana de comercio vía GPA.



Analistas consideraron que la valoración de Gilinski sobre el Exito, que incluye la operación en Colombia con diferentes formatos, marcas y líneas como Carulla, Surtimax, Viajes Exito, actividad inmobiliaria, así como presencia en Argentina y Uruguay, es de las mas bajas en la historia de la empresa.



Sebastián Toro, fundador de Arena Alfa, dijo que Gilinski ofrece cerca de la mitad del patrimonio (0,51 veces el valor en libros), cuando el promedio histórico es 1,25 veces y el 4,69 veces el margen Ebitda (resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) cuando el promedio esta en 8,2 veces.



Asegura que la oferta tiene destinatario directo. “Esa oferta va para GPA ¿Tienen tanto desespero por vender y regalar así la empresa?”, se pregunta Toro en Twitter.

Además, asegura que “esta novela, apenas comienza y la otra parte de la novela es que Casino realmente necesita ese dinero.



Señala que “aquí Gilinski, como buen negociante ve esa oportunidad, y hace una oferta oportunista y esa oferta en un escenario de necesidad pues él sabe que no pierde nada tirándola y de pronto hasta le pica”.



Para Ómar Suárez, gerente de renta variable de la firma Casa de Bolsa, “dicha oferta debería incluir prima de control, que normalmente oscila entre 20%-30%”.



