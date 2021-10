¿Por qué MH y otros empresarios fabrican sus productos en China?

Un cruce de mensajes, a través de una red social, entre el empresario Mario Hernández y una usuaria, encendió una polémica que evidenciaría la falta de insumos y materias primas para la elaboración de ciertos productos, situación que estaría llevando a que los industriales locales tengan que producir desde otros países.



El intercambio de mensajes comenzó luego de que Hernández mostró su descontento en Twitter con la aerolínea Avianca por el alto costo de un tiquete, lo que provocó la reacción de una usuaria, quien hizo reparos sobre la procedencia de unos productos de la marca del empresario (dedicada a la fabricación de complementos de cuero de lujo) que recientemente había comprado.

“Pagué más de un millón y medio de pesos por ambas cosas (un bolso y una maleta) y cuando me llegaron la etiqueta decía que eran hechos en China. ¿Tan feo que lo estafen a uno, cierto?”, comentó la cliente, hecho que causó revuelo entre los cibernautas.

La réplica del empresario no se hizo esperar y contestó diciendo que ante la falta de insumos, la empresa ha tenido que recurrir a productos fabricados en el país asiático.

“En Colombia no hay materias primas. Las mejores fábricas son en China, garantizadas por nuestra marca. Con gusto le devolvemos el dinero. En ninguna parte decía que fabricadas en Colombia (sic)”.

Agregó que su empresa no engaña a nadie y que “cada producto dice dónde está hecho, no engañamos a nadie y si fabricamos fuera de Colombia, es porque no se consigue en nuestro país”.

Esta advertencia se da luego de que recientemente Fenalco advirtiera sobre un temor por falta de productos en el país cuando se acercan las jornadas del día sin IVA y la temporada de Navidad.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, alertó que los colombianos pueden encontrar precios altos, dado que varios productos entraron al país hace tres meses, cuando el dólar estuvo alrededor de los $4.000. El comercio importa entre el 40 % y el 50 % de los productos y los industriales estarían fabricando en otros países ante la falta de insumos.

Portafolio consultó varias marcas y cadenas para saber su situación en torno a las importaciones, pero varias de ellas prefirieron no referirse al tema. Las que lo hicieron enviaron mensajes en torno a que buscan cumplir a los consumidores dispuestos a comprar para la temporada alta, aunque no falta la incertidumbre sobre lo que ocurra en las semanas que vienen.



Aunque el temor se cierne entre los comerciantes, lo cierto es que los proveedores esperan garantizar la mayor cantidad de unidades en puntos de venta.

“Es muy importante y ser muy cuidadosos para no hablar de desabastecimiento. Lo que creemos es que algunos productos importados, especialmente en el área de tecnología y electrodomésticos puedan sufrir alguna baja de inventarios, sobre todo si la demanda es muy grande”, explicó Cabal.

Por su parte, en sus más recientes trinos, Mario Hernández ha mencionado que sus maletas se realizan en China, pero que el 65 % de lo que vende está hecho en Colombia, donde genera 600 empleos directos.

En 2019, el empresario le mencionó a Portafolio que tenía una planta en Bogotá y más de 60 tiendas en Colombia, Panamá, Venezuela y Costa Rica.

