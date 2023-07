OLX, otra de las firmas que se suma al éxodo tecnológico del país

Archivo particular

Luego de cesar sus operaciones en Perú y Ecuador, OLX la plataforma en línea, dedicada a la comercialización de vehículos nuevos y usados, anunció su salida del mercado colombiano a través de un emotivo mensaje.



“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por la confianza y el apoyo que nos han brindado a lo largo de estos años y lamentamos profundamente no poder seguir atendiéndolos en el futuro”, señaló la empresa en su carta de despedida.



Asimismo, la plataforma reiteró que OLX Clasificados cesará sus operaciones en Colombia. Por esta razón, desde el pasado 14 de julio no estaban aceptando nuevos anuncios.



Mientras culminan con su periodo de cierre, la empresa contará con un equipo dedicado a supervisar el proceso y responder a cualquier pregunta de los usuarios.



“El grupo decidió dejar de estar enfocado en el rubro de autos y de clasificados a nivel global, es decir todo lo que es OLX. Se buscaron inversores globales y en una segunda etapa se abrió la posibilidad de buscar inversores locales, pero no hubo éxito”, dijo la empresaria Inés Berasategui, CEO de OLX Autos Argentina en medio de una entrevista con Infobae y La Nación.



La compañía atribuyó el impacto de sus finanzas a la crisis mundial y a la guerra entre Rusia y Ucrania, situación que habría debilitado los mercados en Latinoamérica.



Igualmente, la plataforma reiteró que buscará centrar su estrategia en fortalecer su presencia en mercados como Indonesia, Turquía e India.



Esta salida se suma al grupo de plataformas digitales que han anunciado su cese de operación el país y en la región en los últimos nueve meses, en el que se incluyen aplicaciones como iFood, Beat, Justo y Jokr.

Tiempos difíciles

De acuerdo con los expertos, el contexto global ha llevado a que muchas startups replanteen sus modelos de negocio con el fin de sobrevivir a los nuevos desafíos. A esto también se le suma el complejo panorama del mercado de capitales, que ha frenado el flujo de inversión, lo que ha impactado en el crecimiento de muchas empresas de base tecnólogica.



Por lo pronto, el nuevo horizonte de las startups en todo el mundo se centra en buscar el punto de equilibro y ser rentables en los mercados en donde hoy día tengan desplegadas sus operaciones.



