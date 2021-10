¿Por qué se pudo haber caído el servicio de WhatsApp y Facebook?

El masivo corte que sufrió Facebook y sus plataformas Instagram y WhatsApp ha generado una ola de especulaciones sobre lo que pudo haber sucedido con los servidores de la firma.



Al respecto, Portafolio consultó a expertos para conocer algunas de las hipótesis que se han generado alrededor de la falla que afecta a millones de usuarios.



De acuerdo con Axel Díaz, director del laboratorio de informática forense de Adalid Corp, hay tres posibles escenarios.



“Lo primero que hay que hay que tener en cuenta es que es muy extraño que eso suceda, teniendo en cuenta que la alta disponibilidad que tiene una empresa como Facebook en sus servidores”, dijo.



En ese sentido, indicó que es “probable que la firma estuviera haciendo algún tipo de actualización y que esa se hubiera hecho de una manera en la que posiblemente llevara a una mala configuración”.



Sobre la segunda posibilidad, el experto indicó que también existe el escenario en el que los servidores hayan sufrido un daño tanto físico como electrónico para que no puedan prestar el servicio. “No obstante, esta idea es la más fácil de descartar”, sostuvo.



Por su parte, un experto de Movistar indicó que lo primero que hay que entender es que no se cayó Internet, sino que cayeron los servicios de Facebook, que son los que soportan las redes sociales de la firma.



Asimismo, indicó que los sistemas pueden tardar en recuperarse porque internet es una gran red de redes, que se compone de múltiples sistemas de rutas y de múltiples servicios que nos permiten acceder a servicios que se colocan en esta red.



“Esa es la situación que presentan los servicios de Facebook Inc., es algo que se denomina Servicio de Nombres de Dominio (DNS), y que cada que digitamos un sitio web o accedemos a una aplicación, automáticamente nuestro dispositivo va y le pregunta a ese servicio de DNS, cuál es la ruta para llegar al servicio de facebook.com, pero si el servicio no tiene esa información o se le borró, no puede darnos ninguna indicación”, explica.



Y agregó que en este momento lo que sucede a nivel mundial es que todos los dominios de la empresa Facebook Inc., no se encuentran en ese gran servicio de enrutamiento, por esto ningún usuario puede acceder.



“Es difícil decir con exactitud cuánto puede durar la situación, pero lo claro es que será un proceso largo y que aún no se conoce bien la causa raíz que generó este borrado de los registros”, puntualizó.



