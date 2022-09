La app que usan las empresas para recoger datos de sus consumidores

Juan Bello, Carlos Alexis Gómez y Mateo Gómez, tres manizaleños, crearon Porter Metrics, la plataforma que automatiza la recolección y ordenamiento de datos, y que gracias a su propuesta de valor hoy la usan más de 1.200 empresas en 60 países, entre las que resaltan nombres de compañías como Michelin, McCANN, Johnson & Johnson, Janssen y Corona.



().

Mateo Gómez, actual Director Of Business Development de esta startup, explica que estos resultados se dieron en gran medida gracias a la oportunidad de ser parte del programa de Techstars, aceleradora que apoyó a Porter Metrics a menos de un año de su fundación con una inversión de US$120.000.



“Sabemos que la tasa de aceptación de ese tipo de programas es menor al 1% y pues nosotros tuvimos la fortuna de pasar. Estar en Techstars nos dio la oportunidad de entender que desde Colombia se pueden crear productos globales que pueden llegar a Vietnam, India, Estados Unidos, Japón o a donde te imagines”, aseguró el directivo.



().



Además, han integrado 12 servicios de marketing digital entre los que están: Facebook Ads, Instagram Ads, Facebook Insights, Facebook Public Data, TikTok Ads, WooCommerce, Shopify o Hubspot, por generar una plataforma intuitiva que puede utilizar cualquier empresario para construir reportes y mejorar su toma de decisiones.



“Nos dimos cuenta de que la gente quería analizar, quería tener información de su negocio, pero no podía porque técnicamente no tenía la capacidad para hacerlo con las soluciones que veían en el mercado, entonces, lo que hicimos fue quitar toda esa parte técnica para que lo pudieran hacer sin necesidad de un conocimiento específico”, agregó Gómez.



PORTAFOLIO