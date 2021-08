Postobón, la empresa insignia del conglomerado de Ardila Lülle

Una de las empresas más representativas de la Organización Ardila Lülle, eje del legado del fundador de este conglomerado, es Postobón, la compañía dedicada a la fabricación de bebidas, con 117 años de historia.



(Falleció el empresario Carlos Ardila Lülle).

En la actualidad, la empresa tiene una de las mayores participaciones en el mercado de la industria de bebidas no alcohólicas en Colombia, y cuenta con más de 35 marcas y 250 referencias, entre las que se destacan gaseosas Postobón, Colombiana, Pepsi, Bretaña, Hipinto, Popular, Seven Up, Montain Dew, Jugos Hit, Tutti Frutti, Mr. Tea, Agua Cristal, Agua Oasis, H2Oh!, Gatorade, Squash, Peak y Lipton Tea, entre otras.



(Líderes envían mensajes de condolencia por muerte de Ardila Lülle).



Según la empresa, cuenta con 66 sedes entre plantas de producción y centros de distribución, los cuales le permiten llegar al 90% del territorio nacional. Su talento humano asciende a cerca de 12.000 personas.



Las fortalezas en ventas y distribución hacen que las bebidas de Postobón se encuentren fácilmente en tiendas, supermercados, grandes superficies y restaurantes. De igual forma, se pueden adquirir en los mercados de Estados Unidos, Reino Unido, Aruba, España, Curazao, Panamá e Italia.



FUNDACIÓN E HISTORIA



La empresa nació en 1904, en Medellín. Fue creada por Valerio Tobón Olarte y Gabriel Posada. De la unión de las iniciales de sus apellidos se deriva su nombre: Postobón.



Con el paso del tiempo, la Sociedad Posada&Tobón logró pactos comerciales con Gaseosas Colombiana y Gaseosas Lux, competidores de la época.



Gracias a esos pactos, las marcas Postobón, Colombiana y Lux podían producirse en cualquiera de las plantas de las tres compañías, permitiendo así la cobertura nacional. Fue ahí cuando aparece la figura de Carlos Ardila Lülle, quien entró al mundo de las gaseosas en la década de los 50 del siglo pasado, cuando empezó a trabajar en Gaseosas Lux.



En 1954, participó en la creación de la fórmula de una bebida color rosado, sabor a manzana, lo que dio vida a Manzana Postobón, única en el mundo por su color y sabor, e ícono para los colombianos.



En los años 60 Ardila Lülle, adquirió acciones de la empresa de su suegro y en 1968 realizó un exitoso negocio al comprar Postobón, uno de sus más grandes competidores, logrando fusionar ambas compañías. El empresario fue nombrado ese año su presidente.



Bajo su batuta, aglutinó a las principales empresas del sector en el país por medio de adquisiciones y fusiones. Con el tiempo, la firma colombiana ha evolucionado respondiendo a las expectativas de los consumidores y tiene un amplio y diversificado portafolio.



La compañía cuenta con la mayor participación de mercado en la industria de las bebidas no alcohólicas en Colombia y es la empresa con capital 100% colombiano más grande en ingresos en este sector.



DESPEDIDA



A través de un comunicado, Postobón se refirió este viernes a la muerte del doctor Ardila.



“Recordemos siempre al doctor Ardila como un faro, una luz que nos orientó y seguirá iluminando nuestro camino. El valor que su trayectoria encierra es el mejor ejemplo de la grandeza que pueden alcanzar los seres humanos”, manifestó al respecto su presidente Miguel Fernando Escobar P.



Este es el comunicado:



Con profundo dolor hoy, 13 de agosto de 2021, recibimos la noticia del fallecimiento del doctor Carlos Ardila Lülle, líder en Postobón y de las compañías que pertenecer al sector de bebidas y alimentos de la Organización Ardila Lülle.



El doctor Ardila, en esencia, fue un emprendedor innato, que brindó profundas enseñanzas al país y al sector empresarial, las cuales nos permiten ser una organización líder, visionaria, innovadora, solidaria, sostenible y altamente comprometida con Colombia.



Todo eso se lo debemos él, un ser humano con un don de gentes inigualable. Sus palabras, gestos, opiniones, ideas y acciones tuvieron el talante de un prohombre que se orientó por los más profundos valores que tenemos en la sociedad.



Su disciplina y defensa férrea de la institucionalidad y del sentido democrático, su vocación filantrópica y de responsabilidad social, sus criterios de justicia social traducidos en la promoción de la salud, el empleo, la educación, la cultura, y el deporte, entre otros, así como su profundo amor por Colombia y cada una de sus regiones, siempre fueron motivo de admiración e inspiración. No en vano fue reconocido públicamente como el empresario más admirado y querido de Colombia en el siglo XX.



“Recordemos siempre al doctor Ardila como un faro, una luz que nos orientó y seguirá iluminando nuestro camino. El valor que su trayectoria encierra es el mejor ejemplo de la grandeza que pueden alcanzar los seres humanos”, manifestó al respecto, nuestro presidente Miguel Fernando Escobar P.



Gracias a él somos una organización en la que más de 10.500 colaboradores asumen día a día el compromiso de dar lo mejor de sí, teniendo presente que su principal orientación y filosofía de vida es la que promulgó el doctor Ardila: hacer todo para que Colombia avance con equidad.



En estos momentos de dolor, enviamos un abrazo fraterno a los miembros de familia Ardila Gaviria, a quienes les decimos que nuestro compromiso con el legado del doctor Ardila y con Colombia, seguirá vigente, con más fuerza y energía. Desde Postobón elevamos una oración en su memoria.



Seguiremos trabajando, brindando todo lo que esté a nuestro alcance para tener una mejor sociedad. Ese es el mejor homenaje que le podemos hacer al doctor Carlos Ardila Lülle. Esa es la mejor forma de perpetuar la vida y obra de nuestro líder.



PORTAFOLIO