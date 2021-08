Postobón también anuncia millonaria donación a Yuberjén Martínez

“¡Sabemos que lo diste todo y para nosotros eres tremendo vencedor. En nombre de esta gran familia colombiana te daremos tu tan anhelado y merecido reconocimiento!”, esa fue la frase con la que Postobón y su marca Colombiana, le dieron a conocer al boxeador, Yuberjen Martínez, el reconocimiento que le entregarán como un acto solidario por su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio.



La compañía de bebidas y la marca Colombiana le entregarán al deportista $90 millones, suma aproximada a lo que hubiera recibido si llegaba como mínimo a ser medallista de bronce en las justas olímpicas.



Además, de la mano de profesionales de la salud especializados, Postobón y Colombiana acompañarán a la madre del deportista, la señora Neyla Rivas, para que reciba un tratamiento clínico que le ayude a corregir sus deficiencias visuales.



El boxeador, oriundo del Urabá Antioqueño, compitió recientemente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, el deportista, quien ya había obtenido una medalla de plata en los Olímpicos de Río en 2016, no pudo obtener una nueva presea para Colombia, y quedó en la cuarta posición en su categoría, luego de un polémico fallo que no le permitió avanzar a las finales y asegurar como mínimo una medalla de bronce.



“Gracias Postobón por permitirme soñar con que mi mamá me va a volver a ver competir. Valoro mucho este gesto y lo recibo como el reconocimiento de mi país”, dijo el deportista, quien actualmente se encuentra en Japón y quien regresará en la próxima semana al país, momento en el cual recibirá el reconocimiento por parte de la compañía y de Colombiana.



Miguel Fernando Escobar P., presidente de Postobón afirmó: “estamos convencidos de que cada actuación y cada triunfo de los deportistas colombianos es inspirador para miles de niños y jóvenes que ven en el deporte una opción para construir hábitos de vida responsables. Yuberjen es un ejemplo y todo Colombia se debe sentir orgulloso de él y de quienes nos han representado dejando el nombre de país muy en alto. Nuestra compañía y una marca como Colombiana, que es de todos, queremos reconocerle su esfuerzo y permitir que sus sueños sigan adelante”.