Precio de hierro y acero enfrenta a constructores con siderúrgicas

El incremento en los precios del hierro y el acero que se registró en mayo generó discordia entre los edificadores y las siderúrgicas.



(Lea: La industria del acero alerta sobre escasez de chatarra)



El Índice de Costos de Construcción de Vivienda que presenta el Dane, mostró que en mayo el grupo de insumos incrementó su valor en 31%, situación que alertó al gremio de los edificadores, Camacol, que calificó de “exuberante” el aumento y aseguró que esto afecta la construcción de proyectos de interés social.



(Lea: Depender de importar el acero afecta al país: Andi)

“Es nueve veces más de lo reportado hace un año, en algunas regiones llega al 50%, y con algunos derivados como la malla electrosoldada o el acero figurado, llega hasta 75% según otras fuentes de mercado”, dijo Sandra Forero, presidente ejecutiva del gremio.



(Lea: El 15 de junio iniciará la vacunación por parte de privados)



Camacol aseguró que esta situación se traduce en sobrecostos para los constructores que equivalen a $1,7 billones, pues según el sistema del gremio, Coordenada Urbana, hay 238.000 viviendas VIS prevendidas en los últimos dos años que no han iniciado su fase construcción, y esta alza en los insumos “puede poner en riesgo ese inicio de las obras, la reactivación, y la generación de empleo”.



El gremio destacó también que entre las ciudades más afectadas están Pasto, Santa Marta y Neiva.



Sin embargo, esta posición no sentó bien a las siderúrgicas, representadas por el Comité Colombiano de Productores de Acero de la Andi, que reúne a Acerías Paz del Río, Gerdau Diaco, Grupo Siderúrgico Reyna, Sidoc y Ternium. Estas cinco compañías que representan el 100% de la producción nacional.



La directora del Comité, María Juliana Ospina, defendió que el alza en los insumos es una situación que “obedece a una coyuntura internacional que todavía no corrige los precios del acero, que están en niveles históricos”.



Dicha caída, según la ejecutiva, obedece a una baja en la producción mundial de acero en 2020 del 0,9% y la recuperación de los mercados desde el segundo semestre del año pasado, que no ha permitido que la producción se ponga al día con la demanda.



“No tengo información de que se hayan frenado obras por el incremento de los precios del acero”, aseguró Ospina a este medio, quien pidió que no se desconozcan las causas reales de estos incrementos.



Frente a mayo, cuando se vivieron los días más complejos del paro nacional, Ospina aseguró que la producción de acero cayó 45%, y solo se despachó 30% del volumen normal, ya que no se pudo ingresar materias primas a las plantas ni recolectar chatarra por la situación de orden social.



Frente al impacto en los precios de la construcción de vivienda, la representante de las siderúrgicas aclaró que en el caso del acero “este producto tiene una participación promedio del 9,95% en la estructura de costos de los proyectos Vivienda de Interés Social (VIS) y del 4,69% en los proyectos no VIS”.