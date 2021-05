Precios del crudo impulsaron los resultados de Ecopetrol

Archivo particular

Ecopetrol sigue en el camino de su recuperación. Y reflejo de ello son sus resultados financieros en el primer trimestre, en los que la petrolera alcanzó una utilidad de $3,1 billones, lo que representa un aumento del 2.220% con respecto al primer trimestre del 2020, cifra que no se registraba para este período desde hace siete años ($3,2 billones/1T2014).



Además, el Ebidta fue de $8,2 billones, equivalente a un margen Ebitda de 48%.



“Estos resultados casi doblan lo alcanzado en todo el 2020, y se lograron gracias al fortalecimiento del precio de realización de la canasta de exportación de crudo en un 43%, pasando de US$40,3 a US$57,8 por barril, también a una gestión comercial activa con nuestros clientes en los mercados de China, el Golfo de México (EE. UU.) y Europa, y a los menores costos de las operaciones, soportado en una agenda robusta de eficiencias. Así, la petrolera cierra el trimestre con $8,1 billones en caja”, explicó Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.



Pero uno de los frentes que comienza a sentirse en las finanzas de la petrolera, es la tarea que desarrolla Ecopetrol en la cuenca Pérmica en EE. UU., para extraer crudo con la técnica del fracking, y que le ayudó a sus números en el primer trimestre del presente año.



Así lo indica el reciente reporte de resultados de Ecopetrol, en su operación enero - marzo, el cual muestra que en la actividad de extracción con esta técnica en EE. UU. creció un 342,9%, si se compara con los 1.400 barriles promedio día (bpd) que se produjeron en el primer trimestre del 2020.



“En este escenario se iniciaron operaciones en el 2021 incrementando el número de taladros a un total de cuatro unidades. Al cierre del trimestre, la tarea contaba con 44 pozos en producción, 20 nuevos pozos perforados y 28 pozos completados (incluidos los 22 pozos perforados, pero no completados en el 2020). Durante este periodo, se alcanzó una producción de 6.200 bpd antes de regalías. La producción al final de marzo fue de 13.600 bpd antes de regalías”, explicó el líder de Ecopetrol.



Pero no solo la tarea de exploración y producción (E&P) en la cuenca Pérmica en los EE. UU., fue la que ayudó a los resultados financieros de la petrolera en su ejercicio enero-marzo, también en Colombia y Brasil.



En exploración, Ecopetrol y sus socios completaron la perforación de cinco pozos durante el trimestre. La actividad de estos activos aumentó 39% frente al mismo periodo del 2020, principalmente por los aportes de Esox-1, Arrecife-1, Andina Norte-1, Boranda-3 y Boranda-2ST.



“Destacamos los pozos Flamencos-2, operado por Ecopetrol, y El Niño-1 (en asocio con Perenco), los cuales fueron perforados en 2020 y declarados exitosos en el primer trimestre del 2021 al concluir sus pruebas. A nivel internacional, seguimos avanzando en los estudios de comercialidad y plan de desarrollo del descubrimiento Gato do Mato en el Presal Brasileño”, dijo Bayón.



En cuanto a producción, el bombeo promedio del trimestre fue de 675.700 bpd. Sin embargo, la petrolera calcula un rango de extracción entre 690.000 bpd y 700.000 bpd en el 2021.



“Con relación al gas natural y GLP, destacamos un aumento de producción del 12% frente al primer trimestre del año anterior y que representó el 23% del total de la extracción, debido a la recuperación de la demanda y en el aumento de bombeo de Hocol por la adquisición de la participación de Chevron en el activo Guajira”, agregó el presidente de Ecopetrol.



La tarea de transporte y refinación también le dejaron réditos a su operación enero-marzo. En el primer negocio, la canalización de refinados se incrementó principalmente por la recuperación de la demanda de combustibles del país y la mayor evacuación de productos principalmente diésel y gasolina motor. Y las refinerías alcanzaron una carga de 360.000 barriles día y un margen bruto integrado de US$10,1/barril (nivel prepandemia). Así, este segmento reportó un Ebitda de $0,65 billones, equivalente a un margen de 6,7%, mostrando un crecimiento de 97% frente al I trimestre de 2020.