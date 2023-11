La Universidad Frisby: cambiando vidas desde la educación

Desde su inicio, Frisby ha sido una empresa comprometida con la excelencia y la innovación. Este compromiso se ha llevado a nuevos horizontes con la creación de la Universidad Frisby, una iniciativa que no solo promueve la educación sino que transforma vidas dentro y fuera de la organización.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Esta firma nació hace 46 años en Pereira y su presencia en el mercado está marcada por una continua búsqueda de la excelencia y la mejora, logrando iniciativas como la que les hizo merecedores del galardón a ganador en Gestión del Recurso Humano, que es testimonio del compromiso de la empresa con el desarrollo integral de su equipo y de la sociedad.



La Universidad Frisby no es simplemente una plataforma educativa, sino una oportunidad de crecimiento para los colaboradores de la empresa. Diseñada en colaboración con la prestigiosa Universidad Eafit y respaldada por la Dirección Social de Frisby, esta plataforma ofrece programas de formación técnica en administración y operación de restaurantes, así como en mantenimiento autónomo de maquinaria industrial.



Por tal razón fue reconocida con el Premio Portafolio a Gestión del Recurso Humano.



(Vea: Lanzan programa de becas para jóvenes que estén por iniciar la universidad).



Con programas como ‘Técnicos en Administración y Operación en Restaurantes’ y ‘Técnico en Mecánica de Maquinaria Industrial - Mantenimiento Autónomo’, la Universidad Frisby está proporcionando a sus colaboradores las habilidades y conocimientos necesarios para prosperar en la industria de servicios de alimentos. El compromiso de Frisby con la educación va más allá de su propio esfuerzo.



La empresa ha establecido alianzas clave, como la colaboración con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), fortaleciendo aún más su programa de formación continua y plan carrera.



Este enfoque no solo beneficia a los colaboradores de Frisby sino que también contribuye al desarrollo de la fuerza laboral del país.

​

La cobertura integral del programa abarca al 100% de los colaboradores de la operación, demostrando un compromiso total con el crecimiento y desarrollo de su equipo.



Debido a esto, los números hablan por sí mismos. En 2022, 1.350 colaboradores se inscribieron en el programa de Plan Carrera, y, según sus directivos, estos no son solo números; son vidas transformadas, carreras avanzadas y sueños realizados.



Con un 80% de promoción interna entre los graduados, la Universidad Frisby se erige como un punto de desarrollo y superación personal para sus colaboradores.

Pero la excelencia de Frisby va más allá de las cifras. La empresa ha obtenido el Sello In de la Fundación Andi, que reconoce su compromiso con la inclusión. Este sello no sólo valida los esfuerzos de Frisby sino que también establece un estándar para la industria.



(Vea: ¡Aproveche! Último día para inscribirse al programa de becas Jóvenes a la U).



Para sus desarrolladores, la Universidad Frisby es más que un programa educativo; es una manifestación del propósito superior de la compañía: “alimentar con amor, para contribuir al desarrollo del ser humano y transformar positivamente a la sociedad”, el cual resaltan que es más que un lema; es la guía que impulsa cada iniciativa de la empresa.



(Vea: Estas son las mejores carreras y facultades universitarias de Colombia).



PORTAFOLIO