La tradición de Ramo recorre varios países: así está la empresa en exportaciones

En los últimos cinco años, la tradicional empresa Productos Ramo le ha puesto el acelerador a la expansión internacional.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Ese plan y sus resultados fueron los que tuvo en cuenta el jurado calificador de los Premios Portafolio 2023 para otorgarle el premio en la categoría Esfuerzo Exportador.



Según explica esta empresa que celebra 72 años de historia, la internacionalización la ha forjado gracias una estrategia que tiene varios componentes: un enfoque incansable en la innovación, la mejora continua y una vocación exportadora como fundamento del negocio internacional.



(Vea: 'Estar en el top 10 del ranking es una gran responsabilidad').



Ramo ha desarrollado su capacidad de adaptación a las diversas necesidades de mercados globales, forjando estrategias que permitan entender las particularidades de cada mercado.



Actualmente, la empresa está presente en varios países del mundo.



Sus productos llegan a Estados Unidos, Canadá, Chile, México, Australia, Nueva Zelanda, España, Francia, Holanda, Bélgica, Alemania, Inglaterra, Italia, Portugal, Noruega, Austria, Polonia, Finlandia y Suecia.



(Vea: Sena, Alpina, Ramo: qué las convierte en las marcas locales preferidas).



Próximamente, estarán presente en los mercados de países de la región Andina como Ecuador, Venezuela y Panamá. Durante 2021, las ventas al exterior registraron un crecimiento de 85% respecto a 2020, en 2022 un crecimiento del 128% frente al 2021.



La expectativa para el cierre de este año es alcanzar un crecimiento de 54% .



Según reporta la empresa, en julio del 2023 sus ventas crecieron un 587% vs la venta que tuvo en igual mes del año pasado.



“Mensualmente vendemos a nivel internacional alrededor de 1.300.000 unidades de distintas referencias como Choco Cake, Cake Bar, Choco Brownie, Ponqué Felicidades, Maizitos, Tostacos, Nachos y Achiras”, afirma.



Durante los últimos años ha logrado obtener primeras posiciones en puntos de venta en la Florida. En esa zona de Estados Unidos ha logrado la codificación en Publix y Sedano’s, entre otros.



De igual forma en la Zona Triestatal (Nueva York, New Jersey, Connecticut) registra un crecimiento del 47% acumulado, dando apertura a nuevas zonas en Brooklyn y Pensilvania.



(Vea: Así es por dentro la fábrica de Productos Ramo en Mosquera).



Gracias a su plan de visibilidad, por ejemplo, ha ubicado 12.000 displays y 80 exhibidores en puntos de venta como Food Bazzar, Key Foods, Trade Fair, City Town y Supremo, entre otros.



En el mercado norteamericano también llega a Texas incursionando en cadenas de conveniencia como nuevo canal, y codificando en HEB, El Rancho y Fiesta.



“Durante décadas hemos trabajado con pasión y altísima calidad para conquistar con éxito corazones y paladares”, destaca la compañía.



(Vea: Fábrica Interactiva de Chocoramo: así podrá hacer su propio Chocoramo).



Y agrega que a esta historia de “amor rentable y sostenible” se ha sumado un nuevo hito, con su producto más icónico, el Chocoramo, que ha logrado sumar nuevos destinos mundiales.



Últimamente, ha entrado a Europa, entregando no solo calidad, sabor y frescura, sino también la identidad alegre y diversa de nuestro país.



PORTAFOLIO