‘Vemos oportunidades en más países y en otros sectores sostenibles’

María Lorena Gutiérrez Botero, presidenta de Corficolombiana, es una de las personas nominadas a los Premios Portafolio en la categoría Mejor Líder Empresarial.

Lleva cuatro años y dos meses al frente de una de las compañías más importantes del país, pues tiene inversiones y participa en varios sectores de la economía, con una presencia internacional que se expandiría en el mediano plazo.

¿Cuáles considera que deben ser las condiciones de un líder empresarial?

El líder debe tener varias cosas. Que las decisiones que tome impacten en la sociedad, hay que ser conscientes de eso. En el caso de Corficolombiana que está presente en los sectores de infraestructura, agroindustria, servicios financieros, hotelería y energía y gas, que son los que más aportan al PIB aparte del petróleo, tenemos una responsabilidad enorme, tanto en la manera de ejecutar los negocios como en los temas sociales y ambientales. Eso es como uno tome las decisiones. Lo otro es que hay que confiar en el país, en las instituciones, en la gente y los grupos de interés por las decisiones que se toman y por eso es tan importante trabajar en equipo. Tener un equipo calificado, generar confianza sobre uno y que realmente se sientan acompañados.

¿Cómo le ha permitido Corficolombiana potenciar sus cualidades de liderazgo?

Ser parte de un grupo que es muy importante en el país, como lo es el Grupo Aval, que genera mucho impacto. Eso me ha gustado pues se hacen cosas transversales y no solo lo de la empresa. Otra cosa que me ha enamorado es trabajar en grandes sectores del país. Adicionalmente, me apasiona la sostenibilidad, pues beneficia social y ambientalmente en los más de 420 municipios donde hace presencia. Es una oportunidad para impactar, en beneficio del país.

¿Qué la conmueve de la Colombia lejana de las ciudades?

Que la gente es valiente, que lucha por salir adelante, que no tiene lo de los centros urbanos, lo que consumen lo consiguen con gran esfuerzo. Lo otro es la necesidad de invertir en ese sector rural, que tengan carreteras, que no cocinen con leña sino con gas, darles las condiciones y oportunidades que tienen otros colombianos en zonas más desarrolladas.

¿Cómo está cerrando el 2022?

El 2022 fue buen año para nosotros y lo relaciono con la economía pues si le va bien a nosotros también, especialmente en infraestructura. Entregamos la doble calzada del tercer tercio de la vía Bogota-Villavicencio, hemos avanzado mucho en Pacífico 1 y Villavicencio-Yopal, con Promigas llegamos a 6 millones de usuarios en Colombia y Perú, creciendo el 10% en usuarios, en hotelería este año ha sido histórico en ocupación turística. Lo que se debe ver es cómo seguir desarrollado el sector y en agro los precios internacionales fueron buenos y para destacar, la palma. Todo eso nos hace ver que tendremos buenos resultados. Hasta el primer semestre veníamos creciendo en utilidades el 17%.

¿Pero el 2023 no pintaría bien para la economía. Qué cree que sucederá?

Tenemos retos en el mercado financiero que afecta a las tesorerías con las tasas de interés y diría que serán importantes los mensajes de nuevos proyectos de infraestructura. El tema del gas es importante frente a la transición energética. Lo otro es que con la Fundación Corficolombiana uno de los retos es ayudar en la superación de la pobreza y seguir generando los 31.000 empleos directos que tenemos en las inversiones, pues los indirectos son muchos más.

¿Qué sectores tendrán problemas y oportunidades?

El turismo y el agro van a tener un buen año. En infraestructura seguiremos construyendo las carreteras que tenemos pero dependerá de nuevos proyectos que saque el gobierno para concesiones. En gas hay que ver las posibilidades en el país y profundizar en Perú y diversificarnos a otros países.

¿A qué países?

Brasil, Chile, Centroamérica y profundizar Perú. No somos de invertir y salir, sino de largo plazo y en sectores sostenibles. Y estamos mirando energías renovables, ecoturismo y logística, entre otros.

¿Qué opina de la reforma tributaria y las que se anuncian?

Un mayor impuesto de renta nos afecta a todos, así como los ajustes por las ganancias ocasionales. Siempre he dicho como posición personal, que hay que saber manejar el cambio y controlar la incertidumbre con tantas reformas. Los retos van a estar en las tensiones económicas por la devaluación y la inflación que lleva a la inflación y me preocupa el ajuste del salario mínimo que puede llevar a más inflación y desempleo.

