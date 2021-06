Solo hay 4 mujeres en los CEO de las 100 empresas más grandes

En las últimas décadas la brecha entre hombres y mujeres en los cargos directivos se ha ido acortando, sin embargo, dentro de las 100 compañías más grandes de Colombia solo hay cuatro mujeres que ostentan el cargo de gerente general, presidente o CEO. A partir del listado que presenta año a año la Superintendencia de Sociedades, Portafolio revisó quiénes figuran como la máxima autoridad entre las 100 grandes.



La primera que aparece es Tatiana Mejía, presidenta encargada de Tiendas D1 (Koba Colombia), la décima empresa de mayor tamaño según el listado de la Supersociedades, pues en 2020 la compañía registró ingresos por $7,3 billones. La presidenta de D1 asumió el cargo el mes pasado, y antes de tomar el rol venía ocupando el cargo de vicepresidente comercial.



Tatiana Mejía, presidenta encargada de Tiendas D1 (Koba Colombia). Archivo particular

“Entré a la compañía hace nueve años y he venido desempeñándome en diferentes cargos y ocupo posiciones directivas desde hace cinco años. Tiendas D1 es un modelo de negocio que tiene equidad de género, más o menos el 49% del equipo corresponde a mujeres. Y en el cuerpo directivo podemos decir que casi el 50% también somos mujeres”, destacó Mejía.



La siguiente líder en el listado es Martha Lucía Henao, gerente país de Cencosud Colombia, compañía que figura en el puesto 26 y es la empresa detrás de los supermercados Jumbo y Metro. El retailer de origen chileno alcanzó ventas por $3,9 billones el año pasado, y fue este el primer año de la compañía con la ejecutiva al frente.

Martha Lucía Henao, gerente país de Cencosud Colombia. Archivo particular

Henao se convirtió en la cabeza de la marca en el país a finales de 2019, y su paso por la compañía arrancó en 2008, cuando asumió como gerente de Administración y Finanzas para Easy Colombia.



“Nuestra cultura, como organización, no nos pone a diferenciar sobre la posibilidad de entregar las responsabilidades más altas a una mujer, y por eso resultó muy natural que una mujer asumiera la dirección de la empresa en Colombia; de hecho la compañía tiene muchos de los cargos de dirección en manos de mujeres”, indicó Henao.



El listado de las CEO continúa en la posición 66 de la clasificación general de la Supersociedades con Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón y quien fue ratificada en el cargo en julio del año pasado, luego de estar siete meses como presidenta encargada de la minera. Bejarano lleva 30 años trabajando en la compañía, y es la única mujer en Colombia liderando una empresa minera en operación.

Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón Archivo particular

“El que las mujeres estemos al frente de grandes empresas siempre es una oportunidad para demostrar que somos capaces de enfrentarnos a cualquier reto y superarlo. Pero tenemos que asegurar que nos respeten por lo que hacemos y contribuimos, que no sintamos nunca que por ser mujer vamos a ser vistas de manera diferente. Nunca pensé que yo fuera distinta a un hombre en el sentido profesional”, dijo Bejarano.



La última ejecutiva entre las 100 grandes es la gerente general de la EPS Comparta, Mónica Hernández, contadora pública de profesión y con más de 20 años de experiencia en empresas del sector salud. El año pasado la EPS alcanzó ingresos por $1,6 billones, y se posicionó en el lugar 74 de la lista de la Supersociedades.

Mónica Hernández, gerente general de la EPS Comparta. Archivo particular

Vale la pena recordar que esta lista no agrupa a las compañías por ingresos consolidados, lo que deja fuera del listado a empresarias como María Lorena Gutiérrez, de Corficolombiana, entre otras. Además, a diferencia de otros años, ya no figuran nombres como el de Sylvia Escovar, que a principios de año dejó la presidencia de Terpel, tercera compañía por ingresos, o Astrid Álvarez, que el año pasado salió del Grupo Energía Bogotá (GEB).



UN FENÓMENO REGIONAL



Para 2020, tan solo el 23,9% de las empresas latinoamericanas tenían a una mujer como máxima autoridad, según el Ranking Par, de Aequales, cifra que en Colombia asciende al 26%.



“Desde hace algún tiempo se ha venido generando más consciencia sobre el tema de la inclusión laboral de la mujer y la ocupación de cargos directivos. Veníamos en una evolución lenta, pero que estaba cerrando la brecha. No obstante, la pandemia está poniendo nuevos retos, porque está volviendo a ampliar esa brecha”, explicó Ana María Muñoz, gerente de relaciones corporativas de ManpowerGroup.



