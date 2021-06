Consejo Gremial dice que orden de desbloquear no se ve en territorios

Los empresarios dicen que hasta el momento no hay un reporte contundente de desbloqueos en los territorios, como consecuencia de la decisión del Comité de Paro de desescalar esas acciones que han afectado la actividad productiva en el país.



Así lo plantea el presidente del Consejo Gremial y de Confecámaras, Julián Domínguez, al insistir en que urge la normalidad en la actividad empresarial.



En diálogo con Portafolio, explicó que las cámaras de comercio y los gremios preparan un paquete de ofertas de empleabilidad, educación y formación para los jóvenes, como respuesta a sus reclamos.



¿Tiene un reporte que indique que efectivamente hay desbloqueos?



Hemos venido solicitando a los organismos multilaterales que constaten el impacto que han tenido los bloqueos en la violación de los derechos humanos en Colombia. Además, le pedimos al gobierno que no procediera a adelantar ningún diálogo con el Comité del paro, sin que se levantarán los bloqueos.



En ese contexto ha habido un mensaje del Comité en el sentido de desescalar los bloqueos, pero hasta la fecha no vemos un reporte contundente de que eso esté produciendo un impacto en los territorios. Hay que valorar la declaración de intención del Comité, pero lo clave realmente es desbloquear el país para evitar la falta de movilidad y facilitar la actividad empresarial.



Se ha hablado de la intención de desbloquear pero también piden suspender la militarización.



¿Eso dificulta una negociación pronta?



No podemos convertir el diálogo en un monstruo de mil cabezas donde cada vez que hay acuerdo sobre un punto, surge uno nuevo. En realidad, el tema de las medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno están enmarcadas legítimamente en la Constitución y es obligación del Gobierno proteger la vida y los bienes de los ciudadanos. Así que es muy difícil que se pueda cumplir una condición de no hacer uso legítimo de lo que la ley le impone cuando existen actos que son criminales.

Julián Domínguez, el presidente del Consejo Gremial y de Confecámaras. Archivo particular

¿Qué implicaría para la economía retomar sin bloqueos pero en medio de un paro?



El primer paso, sin duda, es permitir la circulación de materias primas, de productos terminados y de bienes para exportar. Cumplida esa condición habrá que evaluar el impacto del paro en otras circunstancias. Por ejemplo, si las plantas industriales han apagado algunas calderas, volverlas a iniciar toma tiempo.



Si se trata de inversión pues habrá que ver qué impacto está produciendo en procesos de ensanches e importación de bienes de capital en las plantas. Esa será una segunda etapa donde continuará el impacto del paro.



¿Pero esas no son las consecuencias para el 22,2% de las empresas que Confecámaras señala como paralizadas en una encuesta?



Nuestra encuesta muestra que tuvo que suspender el 22% de las empresas su operación, mientras que más del 50% está operando a media marcha, de 1% a 50% de operación. Y más grave es que el 90% de los empresarios dicen que están en riesgo los puestos de trabajo definitivamente. No se puede convertir la reivindicación de derechos sociales en la condena para muchos colombianos.



¿Se puede cumplir la meta de crecimiento del país?



Tenemos un impulso importante y en el primer trimestre fue positivo crecer 1,1%, y venimos de crecer en 10% el número empresas nuevas en el primer trimestre respecto del año anterior. Aspiramos a que se logre la meta del 5%.



¿Mejora el panorama con la mayor reapertura en medio de la pandemia?



Esto es clave, ya que la tendencia universal es que esta pandemia se convierta en un tema endémico de cada país. Creo que el plan de vacunación, los protocolo sanitarios y, adicionalmente, concientizar a las personas de la necesidad de cumplir los cuidados, tiene que ser la fórmula para poder conservar el empleo y la libre actividad de las personas.



¿Cómo ve la reforma tributaria?



Hay una amplia subsidiariedad del Estado que se debe mantener especialmente por el impacto que se ha producido por la covid-19 y por eso es necesario buscar ingresos. Lo que hemos dicho es que estamos dispuestos a acompañar esa generación de ingresos sobre la base de que efectivamente hay un equilibrio fiscal que permita evitar un mayor endeudamiento que a su turno genera mayores complicaciones.



La idea es tener una calificación de riesgo que haga viable al país en los mercados. La vemos más como una ley del gasto que como una ley tributaria. Son, prácticamente, unos ingresos que aportan las empresas más grandes para aliviar los problemas de incremento de la pobreza y de jóvenes que están parado.



¿Cómo ayudarían directamente?



Con la oferta de un paquete que incluya empleo, emprendimiento y estudio para los jóvenes. Tenemos una línea de trabajo en ese sentido con el Consejo gremial y con las cámaras de comercio.



¿Qué hay de la vacunación de los privados?



Pretendemos complementar el Plan Nacional de Vacunación ayudando a densificar la inmunización de los colaboradores de las empresas y sus familias y en ese sentido estamos trabajando muy fuertemente con el Ministerio de Salud. Se está hablando de que las vacunas estarían llegando a finales de junio o principios de julio.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Portafolio