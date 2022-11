Primera colocación de renta fija en la Bolsa desde junio

Pronus Capital anunció que estructuró la segunda titularización de cartera de libranzas de Finsocial en el segundo mercado, una emisión de $50.000 millones que está inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) para su negociación en el mercado secundario.



Se trata de una serie única de títulos de contenido crediticio con plazo a seis años, respaldados por créditos de libranza originados y administrados por Finsocial.



El Agente de Manejo de la titularización es Fiduciaria Coomeva, un administrador de este tipo de estructuras y activos alternativos.



La emisión, la primera en segundo mercado desde junio pasado, recibió el respaldo del mercado en una coyuntura de alta volatilidad y tasas de interés al alza en un entorno macroeconómico atípico e inflacionario a nivel global.



Lo anterior denota una estructura robusta, diseñada para soportar altos niveles de estrés y condiciones extremas de mercado, que recibió una calificación de ‘AA(col)’ con Perspectiva Estable de Fitch Ratings.



Pronus Capital ha trabajado en otras operaciones de estructuración para el mercado de capitales y en el montaje de varias fintech colombianas y del exterior.



Por su parte, Finsocial reitera su compromiso con el mercado de capitales a través de vehículos de titularización que ahora serán recurrentes, siendo esta la emisión que antecede un programa de titularización de libranzas por $200.000 millones para el que la fintech solicitará aprobación ante la Superintendencia Financiera.



Camilo Zea, CEO de Pronus, dice la operación salió en “uno de los momentos de mayor volatilidad en la historia de Colombia pues hace décadas no teníamos tasas de intervención de dos dígitos”.



El ejecutivo dijo que venían trabajando en la estructuración de la operación desde hace varios meses y junto con la firma calificadora Fitch se observó el comportamiento de la cartera y el aumento de las tasas de interés que tuvieron una buena evolución.



También consideró que Finsocial tiene un proceso sostenido de crecimiento de cartera desde hace varios años y “lo que hicimos fue montarle un primer tramo de lo que va a ser un programa de emisión permanente de títulos que van a ser una forma de fondearse pero no con el mercado cambiario sino de capitales a través de titularizaciones en el segundo mercado, con inversionistas institucionales o profesionales”.



La idea, de acuerdo con Zea, es que el programa saldrá de manera permanente y por lo menos hacer $200.000 millones por año y de acuerdo con las expectativas de la fintech.

La titularización fue colocada a una tasa fija del 18%. Los papeles que están en el mismo nivel de calificación están cercanos al 19%, dijo el ejecutivo.



Además, Camilo Zea reveló que en los próximos meses vienen operaciones en la Bolsa con otros emisores para hacer titularizaciones, no necesariamente de libranzas.

La titularización de parte de la cartera de la fintech Finsocial es una figura en la que se pone dentro de un patrimonio unos activos, en este caso créditos de libranza, y se reparte esos activos entre los inversionistas profesionales a manera preferente a esa tasa del 18% efectivo.



Es una operación en la que el flujo de caja de la cartera se entrega a esos inversionistas que compran los títulos.



Zea anunció que se están preparando emisiones similares con operaciones de factoring, renting, créditos de vehículos y motocicletas.



El CEO de Pronus dijo que en la operación también participó la compañía de asuntos legales DLA Piper Martínez Beltrán.

