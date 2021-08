Privados prestarán al Gobierno vacunas de Sinovac ante la escasez

Mientras se supera la escasez de vacunas de Sinovac y que afecta a cerca de 200.000 colombiano, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) señaló que los privados ayudarán a superar esta contingencia mediante la implementación de dos estrategias: el préstamo temporal de las vacunas y la donación.



"Gobierno Nacional espera que a final de septiembre arriben al país dos millones de dosis de Sinovac adquiridas a través del mecanismo multilateral Covax y ha solicitado a la Andi facilitar a título de préstamo las dosis requeridas por las entidades territoriales", indicó el gremio.



En ese sentido, indicó que están evaluando con el Gobierno los mecanismos jurídicos para ayudar a superar la contingencia, ya sea con con el préstamo o la donación de los biológicos, decisiones que no afectan el cumplimiento de los esquemas de vacunación de la población vacunada por las empresas.



Ambas opciones, que siguen contribuyendo al Plan Nacional de Vacunación, requieren de una ruta legal que están construyendo con el Gobierno.



Y agregó que ha solicitado a las empresas que tengan interés de disponer de sus excedentes a título de donación a favor del Plan Nacional de Vacunación, lo indiquen al equipo de Empresas Por La Vacunación.



Además, teniendo en cuenta el requerimiento de algunas empresas que han expresado su inquietud por sus trabajadores y familiares que se vacunaron en primera dosis con Sinovac, a través del Plan del gobierno y hoy no tienen acceso a la segunda dosis, los privados pidieron a las Cajas de Compensación e IPS proceder a la aplicación de estas segundas dosis con cargo al Plan privado de vacunación

.

Así, agregó la Andi, "se contribuye desde las empresas al objetivo de vacunación de todos los colombianos".