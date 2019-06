‘Producción en canteras ha registrado leve crecimiento’

La producción de materiales para construcción en canteras ha registrado un leve crecimiento en lo corrido del año. Sin embargo, la recuperación no ha sido suficiente para compensar la caída registrada entre 2017 y 2018, que estuvo entre el 15% y el 18%.



Así lo afirmó Juan Fermín Restrepo, vicepresidente Ejecutivo y CEO de Ladrillera Santafé, quien en diálogo con Portafolio señaló que el crecimiento en el sector edificador ha contribuido a que la producción de materiales para construcción también aumente, porque “la una es directamente proporcional a la otra”.

Estima, tomando como referencia la empresa que lidera, que el crecimiento para el presente año estará entre el 5% y el 7%, y que la clave para un dinamismo mayor en el sector constructor correrá por cuenta de los nuevos Planes de Ordenamiento Territorial (POT), que aprobarán a mediano plazo las pequeñas, medianas y grandes ciudades.

“La extracción de materiales deberá tener en cuenta la concentración que será alrededor de los cascos urbanos”, dijo.



(Lea: De las canteras a la academia)



¿Cuál es el panorama en la producción de materiales para construcción?



El panorama ha sido correspondiente a lo que es la demanda de materiales para construcción. Esto, de acuerdo al comportamiento de la dinámica en ese sector, tanto a nivel de infraestructura, como de la actividad edificadora en el territorio nacional. Los dos frentes han pasado por períodos de menor actividad. Esto, teniendo en cuenta que han tenido un mejor comportamiento los proyectos civiles.



A corto y mediano plazo, ¿cómo se presentaría el desarrollo de la actividad de canteras?



La actividad minera, en el desarrollo de insumos para la construcción, va de la mano con la actividad edificadora, en lo que respecta al cumplimiento de la demanda de materiales. Y este comportamiento es similar en los otros frentes como el del cemento y agregados. En este último existen unos retos grandes en cuanto al suministro para la edificación.



(Lea: Explotación de minas y canteras lidera la clasificación de los sectores más atractivos para los extranjeros)



¿Cómo proyectan que termine esta operación a final de año?



La oferta de materiales de construcción va ligada a la demanda que exista en la actividad, tanto en infraestructura como en el sector edificador.



¿Cuál es el balance de la extracción de arcillas y gravas, como insumos para la construcción?



Como el año pasado la construcción presentó una contracción, lo mismo sucedió con la operación minera en la producción de insumos para construcción. La operación en las canteras es directamente proporcional a la dinámica de la construcción. En lo corrido del año, el aumento en la demanda de ladrillo ha llevado a un incremento en la producción de arcilla desde las canteras. Lo mismo sucede con otros insumos para la construcción.



¿De cuánto fue la contracción de producción en sus canteras?



La reducción estuvo por el orden entre 15% y 18%. Y en lo corrido del año el aumento no ha sido tan significativo ya que teníamos un nivel de inventarios ya producido Esperamos que el crecimiento para el presente año esté entre un 5% a 7%. Hay que tener en cuenta que la producción de arcilla es directamente proporcional al crecimiento de la construcción.



¿Cómo está en la actualidad el desarrollo de canteras?



La producción de arcillas, como es nuestro caso, como el de otros materiales para construcción ya está estabilizado. La producción de las canteras está sincronizada con el nivel de desarrollo tanto en unidades para inmuebles como para obras civiles o de infraestructura. Además, los procesos de producción son ambientalmente sostenibles.



¿Cómo ha evolucionado en el presente año la extracción de materiales para construcción?



En nuestro caso, la operación es integrada de manera vertical. Todo lo que tiene que ver con materias primas para la fabricación de los productos es propia. El eslabón de la cadena comienza desde la misma producción en canteras, con títulos mineros propios.



¿Sus canteras surten a otras ladrilleras?



No. Las minas son propiedad de Ladrillera Santafé, y el material extraído solo se utiliza para la fabricación de nuestros productos. No estamos en el negocio de la comercialización de arcillas a otras fábricas. Lo que extraemos en nuestras canteras son para uso exclusivo.



¿Cuál es el balance de la ladrillera en el primer semestre?



Mejor que el año pasado. Se registró un repunte en la demanda de materiales extractivos para la construcción. Esto principalmente en Bogotá, dónde más se había registrado una contracción. Veníamos de un año electoral y con mucha incertidumbre. Este crecimiento se vio reflejado en el sector de vivienda.



¿Cuál es el panorama para lo que queda del año?



La tendencia se mantendrá al alza. El panorama en el tema de la extracción está prácticamente despejado, y esto se verá en el dinamismo para las obras habitacionales y de infraestructura. El 2018 fue el punto más bajo en el suministro de materiales para construcción.



¿Cómo analizan los beneficios del Estado para el desarrollo de la actividad?



El panorama es optimista. Vemos un gobierno con toda la intención de que el país se encamine por una senda de crecimiento. Esto con unos retos fiscales importantes. En la medida que el país crezca, la actividad de construcción también crecerá.



¿Los nuevos Planes de Ordenamiento Territorial (POT), fortalecerán la industria extractiva?



La misma actividad dependerá en buena medida del desarrollo de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). El país va a seguir creciendo demográficamente, y esto se concentrará en los centros urbanos. Lo anterior va atado a la oferta amplia de vivienda, no por la creación de núcleos familiares, sino por la migración del campo a la ciudad.



TITULACIÓN EN LAS CANTERAS



Registros de la Agencia Nacional de Minería (ANM) indican que más del 41% del área titulada para extracción en Colombia corresponde a la industria de materiales para construcción. Así mismo, los materiales extraídos son en su mayoría para consumo local y representan para la economía del país más de $ 2,4 billones anuales.



De acuerdo a datos de la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos (Asogravas) se van a producir 300 millones en los próximos 10 años.



De igual manera, el 95% de los materiales se transportan por carretera, y para el citado gremio, si no se poseen sistemas eficientes por carretera, la situación va a ser bastante complicada.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio