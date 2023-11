‘Duplicaremos la operación en Colombia’: ProducePay

En búsqueda del crecimiento del sector agrícola, ProducePay, una plataforma comercial que ofrece a compradores y productores acceso a socios comerciales y soluciones financieras, espera que sus operaciones en Colombia se dupliquen para el otro año.



Claudio García, director de ventas para Latinoamérica de la compañía, habló con Portafolio sobre sus planes de expansión y las opciones de financiamiento para sus clientes.



¿Cómo funciona la plataforma?



La visión que tenemos en ProducePay se traduce en toda la serie de servicios que tenemos para el sector agroalimentario. Nuestro objetivo realmente es la conexión punta a punta del encadenamiento que hay en el sector. Estamos yendo del campo casi a la mesa.



Uno de nuestros puntos más importantes es combatir el desperdicio de alimentos en el mundo que hoy está cuantificado en un 35%. Eso se pierde, pero nosotros estimamos que podemos disminuirlo en un 60%. Otra razón está asociada a falta de transparencia, información y conectividad. Eso se traduce en temas de falta de logística, visibilidad del agricultor.



¿Reducen el impacto de la intermediación?



Buscamos hacer más eficiente esa cadena, a través de accesibilidad de información, con conocimiento de qué compradores están interesados, abriéndole esa gama también a los vendedores, y estos vendedores van desde el agricultor pequeño hasta el agricultor que está también actuando como acopiador. Estamos moviendo un mercado que tradicionalmente se entendía como más oportunista de ver cómo está el precio, pasamos a crear y a dar un poco de orden a ese mercado, tratando de eliminar esa volatilidad que hay de precios, que tampoco a los agricultores les resulta fácil de capturar.



¿Cómo ven el mercado colombiano?



Vemos a Colombia como un mercado de alto crecimiento. Estamos duplicando el portafolio. Iniciamos con uno pequeño, pero ya estamos en niveles cercanos a los US$40 millones. El siguiente año estimamos duplicarlo y llegar a los US$80 millones. Hemos tenido acercamientos con agricultores de uchuva, creando esas conexiones con compradores en diferentes mercados.



¿Cómo trabajan la línea de financiación?



En el acceso a capital, siempre tendemos a pensar como la única fuente de financiamiento o de acceso el sector financiero formal, como lo conocemos, los bancos, uniones de crédito, etc. Nosotros proveemos ese acceso. Hemos encontrado que la plata, cuando no llega a tiempo en esta industria, es mal invertida.



Podemos ayudar a contribuir en ese estrechamiento con los agricultores, con liquidez a ese comprador, a ese exportador, a ese acopiador, para que tenga la fruta y pueda exportar en mayor volumen a los mercados destinados.



¿De cuánto son los montos de financiamiento?



El monto mínimo que damos es de US$250.000, y va hasta más allá de US$40 millones. Y en la oferta, podemos ayudar a la agricultura a proveerla como capital de trabajo en la medida que eso esté asociado a un programa de proveeduría por un producto específico, un commoditie.



Más importante es que nuestros dineros, también que le proveemos como capital de trabajo, no estamos pidiendo garantías reales a los agricultores.



¿Y las transacciones?



Hemos logrado mantener una tasa de doble dígito de crecimiento en los últimos dos años. En términos de capital a los agricultores para trabajar en sus tierras, hemos logrado la entrega de recursos por el equivalente a US$800 millones y esperamos cerrar el año con US$1.000 millones. Y para el siguiente año tenemos visualizado llegar a US$2.000 millones.



En términos de producto hemos facilitado esa transaccionalidad, y supera los US$4.000 millones.



¿En qué países tienen presencia?



Tenemos presencia física en Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Perú, Holanda y Guatemala. A través de Guatemala tenemos operaciones hacia Centroamérica. Hemos hecho otras a Costa Rica y de Chile hacia Ecuador. En Europa estamos en Holanda y ya hicimos operaciones también de financiamiento en Italia. Estamos muy cercanos a iniciarnos en España.



¿Y en materia de expansión?



En 2024 en Latinoamérica buscamos tener un pie en Brasil. Estamos viendo también el norte de África, Marruecos, Egipto, Sudáfrica y Australia. En la parte comercial tenemos a los países asiáticos, y ya estamos haciendo transacciones con ciertas provincias.



¿Y sus inyecciones de inversión?



Tenemos inversionistas de capital privado que son los que nos proveen los recursos. Tenemos inversionistas estratégicos, entre los que se encuentran el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, y Rabobank. Cuando escucha los inversionistas sólidos, institucionales, totalmente visibles y conocidos, también se entiende la solidez que hay detrás de los productos.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio