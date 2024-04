Producir en Colombia, en la mira de la ‘foodtech’ NotCo

La empresa chilena NotCo, que produce con su tecnología alimentos a base de plantas que imitan productos de origen animal, ve posibilidades de producir en Colombia.



(Vea: Chocoramo, Kellogg’s y Bon Yurt en un solo producto).



Así lo revela a Portafolio Agustín Londoño, gerente comercial de la compañía en el país, quien además explica los avances en el mercado nacional y los planes en el mediano y largo plazo.



¿Qué hace la compañía?

​

NotCo no es una empresa de alimentos, es una empresa chilena de tecnología puesta a disposición de la industria de alimentos. Esta es una tecnología hecha por nosotros basada en inteligencia artificial. Con la que es probablemente una de las bases de datos más importantes en el mundo vegetal logramos construir unos productos a base de plantas imitando casi a la perfección el producto que estamos comparando de origen animal.



Esa tecnología es la que nos está poniendo en este momento a conversar con la gran industria de alimentos. A pesar de que nuestros productos son aptos para veganos nuestro público objetivo, no necesariamente son los veganos, es la población en general. Comercializamos la tecnología.



¿Cómo es la empresa?

​

Los fundadores son Matías Muchnick, Karim Pichara y Pablo Zamora quienes crean, a través de la inteligencia artificial, la posibilidad de replicar casi a la perfección productos de origen animal con el objetivo de tener un propósito de sostenibilidad.



Este tema de tener productos a base de plantas pero que sean ricos, deliciosos e indulgentes empieza en el 2016 y ya estamos en Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Chile y Argentina y en Colombia como el séptimo país en el cual estamos trabajando con operación directa.



Igual, tenemos presencia en Paraguay, Uruguay, Ecuador, Perú, Costa Rica y otras geografías más pequeñas, pero estamos hablando de América por ahora.



Los grandes inversionistas que están detrás de esta organización, son fondos bastante reconocidos en el en el mundo. Por ejemplo, en este grupo están el fondo de inversiones de Jeff Bezos y Kaszek Ventures.



¿Cómo es la tecnología?

​

Con la inteligencia artificial se construyó el programa llamado Guiseppe. Tomamos un producto de origen animal como la leche, entendemos a través de la inteligencia artificial esa composición molecular y a través de los algoritmos que hemos creado, somos capaces de replicarla entendiendo cuáles vegetales y cómo utilizarlos para lograr el mismo sabor, color y textura de la leche de origen animal. Por eso nuestro producto es la única bebida vegetal que sabe, funciona, huele, exactamente igual que la leche. Entonces al final no hay ningún sacrificio de sabor.



¿Cómo trabajan?

​

Tenemos un equipo de chefs y científicos con el cual estamos interactuando constantemente frente a lo que nos dice Giuseppe, con el fin de saber qué se puede lograr con esa receta que nos está dando y cómo se adapta a la capacidad de producción.



¿Desde cuándo están en Colombia?

​

Empezamos hace un poco más de dos años, con un proceso de distribución y el año pasado nos establecimos directamente con la operación NotCo Colombia. Y ahí es donde empezamos la estrategia mucho más amplia con mayores aliados y un portafolio un poco más grande, y con el objetivo de seguir invirtiendo en el mercado colombiano.



¿Hay manera de hacer balance de ese primer año?

​

Entre mayo y junio empezamos a tener ventas consistentes y cerramos un año bastante positivo para tener un 2024 en el que esperamos tener, básicamente, un negocio creciendo tres veces lo que vendimos el año pasado.



(Vea: A&D de Tetra Pak soluciona problemas comunes de los productores).



Agustín Londoño, director comercial de NotCo en Colombia. Cortesía



¿Y cuál es la proyección en el mediano o largo plazo en el mercado nacional?

​

Esperamos tener crecimientos exponenciales que pueden superar el triple dígito en los primeros años, con el objetivo de ir consolidando una estructura que además nos permita acercarnos a posibilidades de producir localmente, que es parte de nuestro objetivo, en la medida en que vamos fortaleciendo la categorías en las que vamos entrando. Así, la idea, eventualmente, es tener la posibilidad de producir localmente.



¿Dónde producen?

​

No tenemos producción propia de los productos que tenemos, sino que tercerizamos. Lo hacemos en Estados Unidos, México, Brasil y en Chile, principalmente.



¿Por qué hacerlo en Colombia?

​

Por que es una estrategia geopolítica que nos puede fortalecer para abastecer otros mercados, no solamente el colombiano. Y es un mercado interesante, que viene creciendo bastante.



¿Eso ya lo están explorando?

​

Hemos tenido ya conversaciones y acercamientos con aliados locales pero no es algo que nos movilice en el cortísimo plazo. Primero necesitamos seguir consolidando la operación pero se han ido entendiendo cuáles son las capacidades fabriles existentes en Colombia, quiénes son los aliados con los que pudiéramos trabajar, y eso es parte de esa mirada estratégica de mediado y largo plazo.

¿Cómo es el negocio ?

Prácticamente estamos con NotCo Foods por ahora. Lo que estamos haciendo es gestionando nuestro portafolio con la marca NotCo: NotMilk, NotBurger. Not Ice Cream, a través tanto del retail como del food service, con aliados especiales. Por ejemplo, en Starbucks, en Burger King, en Juan Burger.



Con estos aliados venimos trabajando con esa propuesta de valor diferenciada.

Y en retail estamos en las grandes cadenas de supermercados, en las tiendas naturistas o mercados saludables, estamos en algunas hiperbodegas como Makro. También estamos en Mercado Libre, en Falabella.com.



(Vea: Oma y Presto, en crisis por altos costos e inflación).



Constanza Gómez Guasca

Periodista Portafolio