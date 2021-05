‘Colombia es el país más innovador de América Latina’

El acceso a capital para los emprendimientos es muy restringido y las mujeres reciben solo el 0,4% de riesgo, no se cree en ellas. La afirmación es de Silvina Moschini, la productora del recién lanzado reality en Estados Unidos, Unicorn Hunters, con el que, dice, se busca acabar estas barreras y democratizar el acceso.



¿Cuál es su trayectoria y experiencia con unicornios?



Fui vicepresidente de Visa para América Latina, directora de comunicaciones internacionales para Compaq antes de ser HP, y también del equipo de patagon.com, de las primeras bancas online.



Funde muchas compañías y la última fue un holding company que se llama TransparentBusiness, una plataforma para gestionar equipos remotos, que es la dueña de She Works, que ayuda a mujeres profesionales a trabajar de manera remota en todo el mundo. Para cuando la pandemia explotó y el trabajo remoto se convirtió en normal, esto llevó a mi empresa a convertirse en unicornio. En octubre del 2020 tuvimos una valuación de US$1.000 millones y hoy estamos en US$3.000 millones.



¿Qué es Unicorn Hunters?



Llego como la productora ejecutiva, soy la accionista el programa y también hago parte del “círculo del dinero”, donde estamos los panelistas que invertimos en los emprendimientos.



Es más o menos el mismo concepto de Shark Tank, pero acá nos enfocamos en startups que tienen potencial de convertirse en negocios de US$3.000 millones, en vez de pequeñas y medianas empresas.



Asimismo, buscamos hackear el modelo de acceso a oportunidades de inversión para la gente y de financiamiento para los emprendedores. Es decir, que la gente de la audiencia pueda coinvertir conmigo, con Steve Wozniak, cofundador de Apple, con Rosie Ríos, la extesorera de Obama, y el resto de panelistas. La gente podrá ser parte de próximos unicornios entrando temprano. Para dar una pista los inversores tempranos de Uber, invirtieron US$5.000 y al momento de la salida de la bolsa su retorno fue de US$25 millones.



¿Cómo se logrará la equidad con el programa?



La dinámica del programa es crear todo un ecosistema para llevar el global equity crowdfunding a escala y permitirle a los emprendedores que realicen su sueño. Y es que al final del día el mayor problema que tienen las compañías es el acceso a capital, está muy restringido, sobre todo para las mujeres que reciben el 0,4% de riesgo, en las mujeres latinas es muy bajo.



La compañía UL, de los cigarrillos electrónicos, levantó US$10.000 millones, mientras que todas las mujeres fundadoras combinadas en Estados Unidos levantaron US$2.900 millones. Todas hacemos un tercio de lo que levanta otro. Entonces trabajamos para poder crear mejor dinámica y democratizar el acceso capital para startups.



¿Cómo ve a Colombia?



En mi opinión Colombia es el país con el mejor ecosistema de innovación de América Latina y la primera alianza que hice en la región fue con Innpulsa para detectar a compañías pueden ser unicornios, pero necesitan el empujón.



Queremos que levanten entre US$5 y US$50 millones, es nuestro límite para apoyarlos y que vayan a oferta pública y pasen a una ronda institucional en condiciones ventajosas. Veo enorme potencial en ese país y en América Latina. En los últimos meses la región sacó un unicornio en Uruguay, dos en México y otro en Argentina. En Colombia tienen a Rappi.



¿Cómo evalúa el apoyo del sector público en la región?



Hay países como Colombia que tienen iniciativas para la simplificación de procesos y financiamiento para startups. También tienen un eje de crowfounding, Innpulsa hace un trabajo fantástico, el Sena también apoya a emprendedores, no de tipo de unicornio, pero que apoyan de manera importante la economía. Y está la Alta Consejería para la Transformación Digital.



Y otro país que lo hace bien es Chile, Colombia y Chile lideran en creación de ecosistemas públicos, privados y de regulación.



Mientras que uno que está más de “capa caída” es Argentina. Allí la administración de Macri había fomentado ejes de coinversión para startups y había tipificado leyes para armar compañías porque en algunos países esto es difícil y los emprendedores tienen las de perder por malas leyes de impuestos, de exportación y de procesos.



Y también están las multilaterales como el BID Lab, el BID Invest y la CAF haciendo muy buen trabajo.



¿Qué características debe tener una ‘startup’ para convertirse en unicornio?



Hay varias cosas. Una, es el tamaño del mercado, es decir, no mirar productos de nicho. También, un emprendedor exitoso debe ser bueno técnicamente, pero también debe tener carisma, capacidad de atraer inversionistas y resiliencia.



Y también el acceso a capital, es decir, un Uber no es tecnológicamente diferente a Cabify o Beat, pero es el líder porque tuvo acceso a capital a gran escala.



Y finalmente compañías con propósito, que hoy en medio de un mundo con pandemia se resuelvan problemas estructurales.



María Camila Pérez Godoy