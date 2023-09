¿Cómo está Colombia en servicios de planificación? Profamilia explica

Después de 58 años, Profamilia se consolida como una de las IPS más grandes del país en salud sexual y reproductiva.



Marta Royo, su directora ejecutiva, habló con Portafolio sobre las estrategias en las que han venido avanzando en esta materia, así como en sus servicios y su opinión respecto a la reforma de la salud que se debate en el Congreso del país.



¿Qué programas vienen implementando?



Seguimos enfocados en todo lo que tiene que ver en el acceso a métodos anticonceptivos, planificación, que las mujeres y las personas en capacidad de gestar puedan decidir cuántos hijos tener, en qué momento y con quién. Hemos empezado a ver un posicionamiento muy importante en otros servicios que son igual de relevantes para la población colombiana, como la interrupción voluntaria del embarazo.



Hoy somos el principal prestador de ese servicio de salud, uno de los más complejos de brindar sin duda alguna, pero también hemos comenzado a ver un crecimiento importante en la prestación de otros servicios como la prevención del cáncer de cuello uterino que está muy asociado a la vacunación del VPH.



¿En qué servicios ven crecimiento?



Estamos empezando a ver un crecimiento en todo lo que tiene que ver con vacunación, salud mental, obviamente muy asociado a nuestros temas como atender casos de violencia sexual, acoso sexual y la parte de fertilidad, que no es menos importante, porque también hemos visto una creciente necesidad de la población de cara a poder asistir a ese servicio.



¿Qué participación tienen los servicios?



En 2022 prestamos alrededor de cuatro billones de servicios a unos 620.000 usuarios. Eso es muestra de nuestra cultura, nuestra manera de pensar frente a la toma de decisiones en salud sexual y salud reproductiva. El 87% de esos servicios son a mujeres y el 13% hombres.



¿Cuántos servicios llevan?



Este año vamos alrededor de tres millones de servicios, vemos un componente muy fuerte en lo que son productos anticonceptivos, condones, pruebas de embarazo y tamizaje de VPH, que equivalen casi a un millón de servicios.



Está el apoyo diagnóstico que son alrededor de 700.000 servicios, anticoncepción 500.000 servicios, salud sexual y salud reproductiva 300.000 servicios y vacunación 90.000.



Nuestras cifras de aborto son las del 2022, y fueron alrededor de 26.000 servicios, básicamente todos en las primeras 12 semanas de gestación. Y en fertilidad, alrededor de 8.000 servicios.

Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia. Archivo particular

¿De dónde salen los recursos?



Somos una organización sin ánimo de lucro privada. Nuestro principal recurso viene de la contratación que hacemos en la parte de clínicas con las EPS, tenemos contrato abierto con todas las del país y les prestamos servicios muy especializados en salud sexual y salud reproductiva. Manejamos toda la población, régimen subsidiado y contributivo.



Tenemos una segunda línea de ingresos que es la donde distribuimos productos anticonceptivos, donde lo que queremos garantizar es alta calidad y precio asequible. Hay una tercera que es más pequeña y relacionada con Educa, que nos trae algo de ingresos y luego un componente muy importante que es el trabajo con organizaciones de cooperación internacional, por ejemplo, en temas de la población migrante.



¿Cómo está la red de clínicas de Profamilia?



Desde 2015 hemos tenido un crecimiento del 55% en clínicas. En el 2012 teníamos alrededor de 22 clínicas en el país, hoy ya vamos para las 54 clínicas.



Alrededor de ellas hemos generado lo que nosotros llamamos Profamilia Express, que son dos, tres consultorios que resuelven de manera muy inmediata y muy ágil las necesidades de la población.



¿Cómo ven la reforma a la salud del Gobierno?



Muy desafiante. Porque esta sensación de la reforma como está, como se propuso al principio, no rescata lo bueno, se plantea un cambio radical. ¿Cuántos años nos demoramos en que la ley 100 pudiera verdaderamente significar un bienestar y un acceso para la población?, 30 años.



Es una nueva reforma que quiere empezar de cero, con una cantidad de planteamientos que no fortalece los éxitos que ha tenido la ley 100.





Lo que sentimos es mucha incertidumbre. Hay una falta de enfoque en discutir lo que sí necesitamos que se arregle. Hay cosas que hacen falta y claramente todos somos parte de la solución, esto no es como que el señor EPS haga esto, el señor EPS haga lo otro, señor Gobierno, no, aquí todos tenemos algo que aportar para poder solucionar unos problemas de fondo.



Lo que a mí me interesa, y la posición de la organización ha sido, ¿dónde nos necesitan? ¿dónde les podemos dar información? Nosotros que tenemos esas vivencias de las brigadas móviles, de lo que pasa en territorio, y al no ser un actor político, la verdad es que la población es muy abierta con Profamilia.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio