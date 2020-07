Así pueden obtener financiación las empresas que están arrancando

"Las fuentes de financiación para las empresas en Colombia varían dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentren. Para una empresa que está en etapa inicial, los recursos de financiación provienen de amigos, familiares o subsidios del Gobierno. Para las empresas en fase de desarrollo, escalamiento y crecimiento, la fuente de financiación más frecuente para liberar el flujo de caja es la inversión a través de ángeles inversionistas y/o fondos de capital".



Así lo destacó Bancoldex, al entregar las primeras conclusiones del programa Crédito Emprendedor dirigido a organizaciones de apoyo empresarial e intermediarios financieros, con el fin de que fortalezcan sus metodologías e instrumentos para mejorar el acceso, las condiciones y las fuentes de financiación para este segmento de empresas



“Hay etapas de desarrollo en las que el acceso a recursos financieros resulta más difícil por la falta de información crediticia histórica que le permita al sector bancario utilizar sus metodologías de análisis de riesgo tradicionales”, destacó Efrén Cifuentes, jefe de consultoría y formación de Bancóldex.



En adición, es usual que algunos intermediarios financieros tradicionales exijan parámetros que muchas empresas nuevas todavía no cumplen, por ejemplo, más de dos años de constitución, así como niveles de ingresos altos y garantías costosas, lo que para las empresas en etapa temprana con alto potencial de crecimiento se les constituye en una talanquera para acceder a fuentes formales de financiación.



Según lo indicó Efrén Cifuentes, “durante tres días y de manera virtual, se trabajó con 27 organizaciones con vocación de apoyo a empresas con tal perfil, en sesiones de generación de capacidades tanto estratégicas, técnicas, legales y financieras para facilitar el otorgamiento de crédito a este segmento altamente desatendido.”



A diez de esas organizaciones participantes se les realizó un diagnóstico y un estudio de prefactibilidad para el desarrollo e implementación de un Programa de Crédito Emprendedor.



Adicionalmente, se trabajó con tres intermediarios financieros para fortalecer sus metodologías de análisis de crédito y el desarrollo de nuevas variables de estudio de crédito que respondan a las características, dinámicas y necesidades de tal nicho empresarial.



Recientemente, Bancóldex, en su rol de banco de desarrollo empresarial, realizó junto con el BID un panel de expertos con el objetivo de analizar los avances y logros en financiación a empresas en etapa temprana. Por ejemplo, se lograron agregar variables a sus modelos de riesgo como el perfil del equipo emprendedor, innovación del producto y crecimiento de la empresa.



“Si bien se dieron los primeros pasos para cumplir con los objetivos del programa, bajo el que 35 empresas lograron acceso a créditos por $1.800 millones, se concluye que hay que seguir con el desarrollo de canales especializados en financiamiento para este segmento empresarial; y que es vital revisar nuevos modelos de negocio y de atención a empresas y tipo de entidades financieras que puedan dedicarse a este tipo de financiamiento, por ejemplo, las Fintech.” señaló Fernando Vargas, especialista en competitividad del BID.



Las nuevas metodologías de análisis desarrolladas bajo el programa del BID y Bancóldex les permitieron fortalecer a las organizaciones participantes, entre ellas, la Fundación Santo Domingo, Actuar Famiempresas y Finanfuturo que se han enfocado en empresas en etapa temprana.



Además, se han identificado como aliadas naturales del segmento empresarial objeto del proyecto, entidades que brindan servicios de apoyo empresarial como cámaras de comercio, consultoras especializadas y universidades que encuentran oportunidades en la generación de productos financieros para las empresas con las que trabajan.



Richard Bearman, director general del programa Start Up Loans del British Business Bank, compartió a los empresarios las experiencias del programa Start Up Loans, un modelo de negocio financiero que apoya emprendimientos del Reino Unido, demostrando así que es viable dar acceso a financiación a empresas en etapa temprana, y que la apuesta de Bancóldex y el BID es un primer paso para lograrlo:



• Las empresas pequeñas con mayores probabilidades de éxito y que son realmente exitosas son aquellas que piensan y actúan como si fueran una gran empresa. Planean, trabajan y operan como si fueran grandes empresas. No piensan en los meses siguientes, piensan en los años por venir.



• Para atender la emergencia generada por el COVID crearon los “Bounce back loans” para todos los emprendedores del país, en el que ellos ponen la garantía.9