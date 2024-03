Promigas cerró el 2023 con resultados positivos en materia financiera y operativa

Promigas entregó resultados sobresalientes en todas sus líneas de negocio durante el año 2023. La empresa, junto con sus filiales, ha conectado más de 440.000 nuevos clientes a los servicios de gas natural y energía eléctrica, beneficiando a un total de 24 millones de personas en Colombia y Perú.



Con la estrategia 'Nuestra Energía 2040', Promigas ha cumplido con éxito sus objetivos de crecimiento en negocios de bajas emisiones, alineados con la transición energética global.



Al respecto, Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, destacó el logro de duplicar la capacidad solar instalada, alcanzando un total de 61 MW y una capacidad contratada de 80,2 MW. Además, la empresa ha expandido su portafolio en un 65 %.



Uno de los logros más destacados del año fue la puesta en operación de la primera planta de trigeneración de 6,5 MW para Unibol SAS, una importante fábrica de papel en Soledad, Atlántico, que utiliza fibras 100 % recicladas.



En el ámbito del transporte de gas natural, Promigas aumentó el volumen transportado en un 12 %, convirtiéndose en el principal transportador del país con el 56% de la demanda,según informó la compañía.



SPEC LNG, por su parte, alcanzó cifras históricas de operación para atender la demanda de generación térmica durante el fenómeno de El Niño en 2023, entregando cerca de 300 Mpcd de gas natural y atendiendo hasta el 30% de la demanda nacional.



En el sector eléctrico, CEO, empresa distribuidora de energía eléctrica en el Cauca, conectó a 13.260 nuevos clientes, beneficiando a más de 1.500.000 personas en 38 poblaciones de este departamento colombiano.

El negocio inclusivo de financiación no bancaria BRILLA otorgó 486 mil nuevos créditos en 2023, beneficiando principalmente a familias de estratos 1, 2 y 3. Desde su inicio en 2007, se han otorgado un total de 5,5 millones de créditos.



En términos financieros, Promigas logró un EBITDA consolidado de $2,35 mil millones (+9% vs. 2022) y una utilidad neta de $1,01 mil millones (+1% vs. 2022), ejecutando al 101% lo presupuestado a principios de año.



En el ámbito social, Promigas y sus compañías realizaron una inversión estratégica de $45.250 millones, impactando a más de 174.000 beneficiarios en Colombia y Perú, especialmente a jóvenes, mujeres y grupos étnicos vulnerables.



Finalmente, Juan Manuel Rojas concluyó que su compromiso con el desarrollo sostenible y la innovación esta vigente. De hecho, Promigas ha sobrepasado sus metas de reducción de emisiones de CO2 y ha desarrollado el primer Índice Multidimensional de Pobreza Energética en Colombia, reafirmando su liderazgo en materia ambiental y social.



