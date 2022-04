Properix: ‘finalizaremos el año con 100 mil apartamentos’

Con el mundo cada vez más digitalizado, aparecen de manera regular más soluciones tecnológicas que facilitan la vida de las personas. En el sector de los inmuebles, incluso han llegado aplicaciones para reducir los tiempos de los en procesos como pagar la administración o trámites para solicitar un espacio comunal en propiedades horizontales.



(‘Showroom’ digital, el aliado estratégico para comprar casa).

En entrevista con Portafolio, Albano Laiuppa, director ejecutivo de la plataforma Properix contó cómo fue la llegada de esta empresa argentina a Colombia, y sus expectativas del mercado.



(Sanear el déficit habitacional, la propuesta de los candidatos).



¿Qué es Properix?



Es una empresa de origen argentino que lleva por nombre Consorcio Abierto, y que pronto también se llamará Properix. En Argentina estamos liderando el mercado, y ya son cerca de 40 ciudades en donde se utiliza la plataforma; casi 1.000 administraciones que emplean nuestro sistema y más de 5.000 edificios y barrios que se valen de la plataforma para gestionar la propiedad horizontal, tanto para administradores como para residentes.



La idea es ofrecer mayor acceso a la información sobre todo en residentes. Y ese acceso genera menos conflictos y más transparencia en los procesos. La idea es mejorar el ambiente en el conjunto y el barrio. Properix es en definitiva una suite de soluciones de una copropiedad.



¿Cuál es el beneficio de usar la plataforma?



Hemos visto bastantes conflictos por la transparencia. Los residentes deben ser dueños de la información, con la aplicación se puede ver todo, cada movimiento. Por ejemplo, cuando hay cambios de administración que a veces son traumáticos, en el caso de Properix no se pierde la información, se conecta al nuevo administrador y ya tiene toda la información contable, los históricos de peticiones, quejas, recursos (Pqrs) y solicitudes, eso es lo valioso en nuestro modelo.



¿Qué servicios tiene la plataforma?



A la administración le da un sistema muy robusto y también le da todos los canales de comunicación como comunicados, reservas, recepción de PQR, votaciones online, el control de acceso a los condominios, que es bastante importante en tema de seguridad, es un conjunto de soluciones a la administración.



A los vecinos desde una app o mediante acceso web pueden recibir la cuota de su administración, lo cual da una tranquilidad y transparencia, desde allí se puede hacer una trazabilidad total de los gastos. Llega el pago, lo cancelo, y me dan mi comprobante, sé qué estoy pagando y ellos gestionan además los Pqrs y participar de todos los procesos que realice la administración.



Albano Laiuppa, CEO de Properix. PORTAFOLIO

El acceso y uso de la plataforma ¿qué costo tiene?



Este es un software como servicio, se paga de manera mensual, también tenemos la posibilidad de pagarlo anual, pero en su mayoría se paga mensual, se paga por unidad funcional, lo que quiere decir que cuanto más grande es el conjunto, más pagan, cuanto menos, menos pagan.



La plataforma no tiene un tiempo de estadía mínima. Si eventualmente, el servicio no satisface a la administración o a los vecinos, podrían dar de baja al servicio. Es importante decir que en Argentina, no tenemos caída de clientes, tenemos un nivel de satifacción en el orden del 94%, lo vamos midiendo de manera permanente para saber que están conformes.



El pago es un costo pequeño se da dentro de la cuota de administración de los residentes. En pocos casos lo pagan las administradoras. Generalmente son los residentes.



¿Cuál es el precio?



Esta en el orden de los $2.000 por unidad funcional. Cuando crece el número de la propiedad ese número puede bajar. El valor agregado también es el tiempo que reduce para hacer todos esos procesos de administración que perfectamente se pueden hacen de manera digital.



¿Cuál es la meta en Colombia?



Esperamos superar este año las 100.000 unidades funcionales. Hoy ya contamos con 135 propiedades, utilizando la plataforma en estos dos meses.



PORTAFOLIO