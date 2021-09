La propuesta para incrementar la formalidad en plataformas digitales

Con el fin de entender las dinámicas del sector de las plataformas digitales antes y después de la pandemia, Fedesarrollo presentó un estudio que plantea una serie de medidas para aumentar la formalidad en los trabajadores independientes que prestan sus servicios a estas compañías.



De acuerdo con los investigadores, la crisis de la pandemia ha venido a reforzar unas tendencias laborales “que se venían gestando desde hace tiempo, y a las cuáles la legislación no ha dado respuesta como, por ejemplo, el trabajo por horas, la flexibilidad laboral y los esquemas de seguridad social que protegen al trabajador y no al trabajo. Estas modalidades son fundamentales para poder asimilar y aprovechar los profundos y rápidos cambios que trae la innovación, y para ajustarse en épocas de crisis”.



Entre los principales puntos se destaca que en tanto que los colaboradores no tienen relación de dependencia laboral con las plataformas, y que son trabajadores independientes por cuenta propia, la propuesta para aumentar la formalidad que se plantea es que la cotización al SGSS (ARL, pensiones y salud) por encima de 1 SMLV esté a cargo del colaborador. Sin embargo, para corregir la distorsión en el rango de ingresos de entre 1 SMLV hasta 2.3 SMLV , se propone que estos colaboradores, independientemente de su nivel de ingreso, coticen el 15% del ingreso.



Cabe mencionar que la cantidad bruta de colaboradores estimada para el 2019 fue de 140 mil en el área de movilidad y 40 mil en el área de domicilios y mensajería (para un total de 180 mil); y para el 2020, 120 mil socio-conductores en el área de movilidad y 75 mil en el área de domicilios y mensajería (para un total de 195 mil). Es decir, se presentó un aumento en el área de domicilios y mensajería y una reducción en el número de colaboradores de movilidad. Sin embargo, información reciente nos indica que el número de colaboradores de este subsector se ha recuperado rápidamente a medida que se han relajado las restricciones a la movilidad.



