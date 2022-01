Proscience suma línea de comida a su portafolio

Proscience, una compañía especializada en la producción de suplementos alimenticios para la actividad física y deportiva, lanzará en un mes su línea de alimentos para ampliar el mercado al segmento de consumo masivo que le interesa la comida funcional y saludable.



El influenciador Farid Naffah, fundador de la marca y reconocido en el sector fitness por sus clases y publicaciones especializadas, explica que la novedad abarca alimentos en polvo a base de diferentes proteínas y aminoácidos.



(Vea: Llegan a su final opa por Sura y Nutresa: el panorama que ve Gilinski).



Proscience Food incluirá la oferta de productos saludables, dulces y salados e incluirá sopas, barras y snacks altos en proteína, sin azúcar y sin grasas explicó el empresario.



“Mucha gente no encuentra alternativas a la hora de merendar o de ‘picar’, por lo general, es en ese momento donde la gente falla en su alimentación. Por eso es que queremos diversificar el portafolio hacia donde hay más falencias para poder conseguir productos funcionales y saludables”, comentó.



Hasta el momento la marca atiende el mundo fitness como nicho de clientes, pero Naffah cree que lo que va a pasar con el desarrollo en el campo de la comida es que la marca va a estar disponible desde febrero para las personas que no hacen parte de ese segmento pero que están preocupadas por alimentarse mejor y que están dispuestos a extender su interés a la línea de los suplementos.



(Vea: Por qué EPM tomó la decisión de retirarse de la Andi).



Reconoció que la estrategia no está exenta de inconvenientes externos a nivel comercial, los cuales busca sortear.



Por ejemplo, menciona que China se dio cuenta en los últimos meses una de las proteínas que está el suero de leche, es un alimento que puede beneficiar contra el coronavirus.



Así, la demanda interna en ese país aumentó en detrimento de la escasez de una de las principales materias primas de la industria de la suplementación. Por otro lado, el empresario Farid Naffah señaló que su actividad no se salva del impacto por la falta de contenedores, y el alto costo de los fletes.



En adición, agregó, ha golpeado el negocio el fenómeno de la devaluación teniendo en cuenta el alto nivel de importación de materias primas para hacer los productos.



“El gran esfuerzo que hace Proscience, más allá de producir y de comercializar es garantizar el abastecimiento de las materias primas. En este momento tenemos programado un stock para contar con un año o un año y medio porque es la única manera de prever que tengamos producción en el largo plazo”, señaló.



Explicó que desde hace tres años, cuando se montó la planta, está la capacidad instalada suficiente para las nuevas necesidades de producción.



(Vea: El gigante Sony explora entrar en mercado de los vehículos eléctricos).



La planta tiene capacidad para producir 100.000 unidades, unas 50 a 60 toneladas de producto y su uso hoy está en 60% y con eso es líder en el mercado de los suplementos.



A medida que va colonizando otros mercados la utilización irá aumentando, dijo Farid Naffah.



Proscience cerró el 2021 con ventas cercanas a los $60.000 millones de pesos.

Ese monto no incluye los negocios internacionales que la empresa logró desde octubre en Ecuador.



Además, en marzo empezará a comercializar en México, lo cual amplía las posibilidades de crecimiento de la marca, consideró Naffah.



“En México y Ecuador hay todo por hacer, entonces estamos sedientos de ese mercado y podemos posicionarnos rápidamente como líderes”, dijo el empresario, quien destaca el papel del Proscience en el desarrollo de la economía regional, en la capital del Quindío.



(Vea: Sector tecnológico, el más golpeado en inicio del 2022 en Wall Street).



Una muestra de ello, explicó, es que empezó con 5 empleados y actualmente cuenta con 150 colaboradores.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio